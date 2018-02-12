幫獨老圍爐 洪紫瑛感動鄉親

2018年02月12日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

前空手道國手洪紫瑛，4年前回到裝滿外公外婆擁抱的童年回憶的林邊開咖啡店，她曾擔憂倒閉，受鄰里獨居阿嬤鼓勵撐下去，也因而於去年為獨老辦尾牙，雖倒貼錢但絲毫不影響今年續辦，她的熱情也感動鄉親，紛紛掏腰包挺她繼續辦下去。

重溫童年美好時光

33歲的洪紫瑛，出生台南，因爸媽工作關係，從小在林邊的外公外婆家長大，她說，童年最美好的時光都在林邊，加上她與長輩感情好，林邊真的是她最有歸屬感的地方，因此在外面的世界繞了一大圈後，她毅然決然回到最愛的地方開店。

給長輩一個「出口」

她不諱言地說，林邊沒有咖啡店，部分人也不看好她，起初營利是有問題的，而當她陷入撞牆期時，剛好見到有位獨居阿嬤在店門外徘徊，她心想閒來無事就上前聊聊天，沒想到阿嬤竟然對她說，「既然無經濟壓力，那有什麼好愁的」，她瞬間豁然開朗。

洪紫瑛因而想起「我不是要當咖啡店老闆」的初衷，而是希望林邊有個地方可以讓大家沉澱心情、吐口水，最重要的是，有一群弱勢或獨居的長輩等著她去照顧。她說，外公外婆過世了，看著這群長輩總是感覺心有戚戚焉，她好希望他們過得好。

善舉贏得愛心贊助

於是，去年起她開始拉贊助、四處募款，成功辦了首場她為30多位獨老準備的尾牙宴，而整場活動下來她雖還要倒貼3000元，但絲毫不影響她要持續辦下去的決心，今年她更加努力拉人行善，最後不僅再次為自己與長輩圓夢，善款餘額還達1萬多，她將全數捐給華山基金會繼續扶老。

她說，兩年來參與的長輩人數差不多，但卻不盡是同一人，因為有的去世了，所以她很珍惜每個長輩在離開店前給她的擁抱，她會說聲「再見」，多希望這是個不散的筵席。

(中國時報)