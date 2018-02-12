3大主要遊樂區 連假交管

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府警察局為緩解今年春節連假車潮，以採購年貨、假期旅遊及返鄉車流等3大重點進行交通疏導維護，並針對大溪老街、小人國、六福村遊樂區等進行交通管制及替代道路措施，民眾開車上路前要特別注意。

桃園市警察局交通警察大隊指出，5日至11日的採購年貨車潮已過，再來是集中在2月14日傍晚至15日除夕的返鄉車潮，屆時高速公路各交流道、桃園、中壢火車站、高鐵桃園站等各旅運處所周邊都是車流量大的熱區，民眾可多利用凌晨0點至5點的國道夜間免收費時段避開返鄉尖峰時段。

國道高速公路局15日至17日也將封閉國道1號平鎮系統南下入口匝道、18日、19日上午9點至下午2點，則會針對國道3號大溪、龍潭交流道北上匝道實施高乘載管制。

桃園市今年春節也針對大溪老街、小人國、六福村遊樂區等主要遊樂區進行交通管制，包括連假期間，每天下午2點至晚上8點，在介壽路、新興街、員林路實施圓環單向管制，每天下午2點至晚上6點，普濟路禁止左轉得勝路，老街車流建議從外環道路紓解，每天下午3點至4時，視車流量封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道，另有往大溪老街、小人國、六福村等替代道路，民眾可至臉書「桃園市政府警察局交通警察大隊粉絲團」查詢。

(中國時報)

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