弱勢親子 古厝圍爐暖心開懷

彰化家扶中心在秀水鄉百年益源古厝，邀請家扶親子體驗在大宅院中辦桌圍爐。 （吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化家扶中心號召愛心年菜，得到熱烈迴響捐出1759組！11日在秀水百年益源古厝席開23桌，邀請200戶親子體驗在大宅院圍爐。縣長魏明谷穿上王爺、立委王惠美等巧扮婉君表妹端年菜，增光國際集團董事長張伯光大手筆，贊助1500萬元籌建員林家扶中心會館。

彰化家扶自2013年起積極募集幸福年菜，來自福興的阿荃說，媽媽罹癌症年前往生，留下自己及弟弟們；家人少有機會共進晚餐，年夜飯是最大的奢望，家扶辦圍爐，彌補對媽媽的思念。

今年家扶共募集1759戶弱勢家庭年菜，讓4500名弱勢家庭親子能感受來自海內外善心人士的關懷。來自鹿港的小莉很感動，父親每周需洗腎3次，身體及精神狀況不佳，做襪子的家庭手工為生，母親車禍成為植物人，在護理之家臥床多年；有了豐盛的年夜菜，也能感受年節喜樂，特別幸福。

11日益源古厝主人家、也是家扶基金會前執行長陳邦弘和彰化縣長魏明谷代表主人家，歡迎超過500家扶親子到古厝來體驗古早圍爐的盛況；不少企業主都贊助出席，還以民清的文青們裝束加入招待行列。

立委王惠美、社會處長黃淑娟等，化身為民初最夯的婉君表妹造型現身，端出開運佛跳牆、元氣人蔘雞、川香獅子頭與乾燒魚、極品東坡肉、干貝櫻花蝦米糕等，家扶兒吃得開懷。

(中國時報)

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