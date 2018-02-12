南北交叉感染 年後流感恐高燒

高市流感疫情預估農曆年後會現高峰，春節期間有8成基層院所不打烊。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

寒流來勢洶洶，12日起高雄氣溫下探11度，流感疫情這兩周雖有趨緩現象，但衛生局提醒，春節假期將至，南來北往恐釀交叉感染機率，預估農曆年後，會有一波流感高峰期，而春節高市有8成基層院所不打烊，提醒民眾小心防範。

疾管處長潘炤穎指出，據疾管署監測資料顯示，今年第5周（1月28日至2月3日）類流感急診就診率全國13.85%、高雄市13.04%，而第4周類流感急診就診率全國14.64%、高雄市13.17%，急診就診率較上周微降。

他表示，雖然流感疫情有趨緩跡象，但民眾切勿掉以輕心，接下來春節假期來臨，南北人流往返，親友拜年恐增加交叉感染，預估農曆年後疫情會升溫，會有一波高峰。

疾管處指出，高市流感併發重症已16例，其中奪走1名七旬老翁性命，72萬劑公費疫苗已在1月底全數施打完畢，民眾可向各地醫療院所詢問自費疫苗。另外，已建置591家合約院所，提高民眾就醫可近性。

衛生局強調，為因應流感高峰期，高雄平時周日有171家基層診所不打烊，春節期間亦有22家醫院開設類流感特別門診，及高達8成、約421家基層診所提供市民朋友醫療服務。

高雄氣象站主任陳文信提醒，12日高雄受到寒流來襲，及輻射冷卻影響，白天為多雲時晴天氣，市區13度至20度，山區有機會下探11度，氣溫偏低外，空氣品質為「橘色提醒」。

(中國時報)

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