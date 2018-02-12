特搜英雄收工「66小時沒休息」

2018年02月12日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市消防局16名特搜隊員結束花蓮大地震搜救任務後，11日中午返回基隆，其中出身花蓮的特搜隊小隊長周民強看到家鄉遭到蹂躪，自願銷假投入搜救工作，隊員詹能傑協助救援大陸籍旅客時，看到罹難者臉上呈現驚恐表情，讓他至今難忘。

53歲的周民強是花蓮縣光復鄉人，現職為基隆市消防局百福分隊小隊長，他說，地震發生時剛好放假返鄉探親，他看了一整晚電視新聞，隔日馬上請求銷假參與救災。周民強曾參與八八風災等重大救災任務，這回是在家鄉救災，「看到自己的家鄉變成這樣真的很難過！」希望為家鄉盡點心力。

基隆市消防局信義分隊員詹能傑，參與搜救受困雲門翠堤大樓丁姓大陸籍旅客1家5口，當他與搜救隊員進入201室，發現第3名罹難的大陸籍旅客時，這名罹難者左手摀著臉，臉上還呈現驚恐表情，讓他看了很難過，最後費了不少時間才清除石塊，將遺體運出大樓。

基隆市長林右昌11日到消防局頒發慰問金給搜救隊員，稱讚搜救隊員「不只是花蓮的英雄，更是我們台灣的英雄！」

消防局長陳龍輝表示，基隆市共派出33名特種搜救隊員、義消救災，自7日起連續工作66小時都沒有休息，直到11日花蓮縣府宣布搜救工作暫時告一段落，基隆市搜救隊是最後一支撤出隊伍，很感謝參與搜救付出辛勞的隊員。

(中國時報)