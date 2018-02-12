義大醫院募款 捐助六龜育幼院

2018年02月12日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

因為女兒當年捐出的一只紅包，讓義大醫院整形外科部長馮冠明與六龜育幼院締下不解之緣。馮冠明長期帶領科部醫師、親友關懷、贊助六龜育幼院。前天科部尾牙，他邀請院童用餐及演出，並捐出各界募得的30萬元善款。

馮冠明表示，大女兒小學3年級時，受到課本對於六龜育幼院的感召，自願將一半壓歲錢捐給院方，此舉令他深受感動，開始接觸育幼院，擔任其醫療顧問，並曾寫信給馬英九總統，為院童爭取資源及權利，這段緣分迄今10餘年。

馮冠明秉持「幼吾幼以及人之幼」精神，號召身旁親友、企業界，攜手人道關懷育幼院院童。在他牽線下，包括歐美建設董事長卓永富、右昌聯合醫院長黃森茂，近日爭相邀請院童演出，並拋磚引玉捐出善款。

10日晚間義大醫院整形外科部望年會，邀請育幼院童共進晚餐及帶來多段表演，義大副院長鄭勝峰代表致贈募得的30萬元給育幼院。馮冠明說，此次特地包2部遊覽車接送，同時藉由熱舞演出、天籟合聲，為尾牙炒熱氣氛，也給孩子一個展現的舞台。

六龜育幼院院長楊子江表示，目前院內有60名院童，從3歲至22歲不等，今年大年初一至初五將辦愛心園遊會及歌舞表演，讓院童自己當小老闆，拿出平日所存零用錢，可獨立創業或揪團集資，得學會盈虧自負，藉此訓練院童獨當一面，及養成良好理財觀念，歡迎民眾到院內感受年節氣氛。

(中國時報)