一家11口窩破屋 南市府送暖

台南市代理市長李孟諺（左一）11日前往視察勞工局為陳姓兄弟修繕的房屋，且原獻給官田國中舞獅的紅包，也由校方轉贈給陳家，讓陳家感到相當溫暖。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南報導

台南官田陳姓兄弟一家11口，10多年來窩在屋頂以帆布覆蓋、隨時都可能崩壞的房屋中，雖家中人口多，但哥哥罹癌、媽媽失智、小孩年幼，家中沒有穩定經濟收入，卻也無法申請補助，成為社會邊緣戶，所幸台南市政府勞工局趕在過年前為其修繕房屋，讓陳家能安心過年。

位於官田烏山頭水庫後方的陳家，因經歷長年的風吹雨打，牆壁早已歪斜、露出下方支撐，屋頂更是仰賴一塊大型帆布覆蓋，殘破不堪，礙於沒有多餘的經費可修繕，一家11口人就這樣居住10多年。

陳男因罹患口腔癌需接受化療，家中還有1名失智的老母親及年幼孩子需要照顧，原本經濟壓力就不小；陳男的弟弟雖以打零工幫忙分攤，孰料卻碰上陳男工作的廠房結束營業，頓時失去經濟來源，卻無法申請社會補助，變成社會底層的邊緣戶。

所幸，官田區公所得知後趕緊通報勞工局，由勞工局結合大台南各職業工會前往會勘，先為陳家修繕外牆、屋頂，再幫其室內做隔間裝潢、添購衛浴燈具等，趕在過年前讓陳家有一個穩定安心的房子能夠居住。

台南市代理市長李孟諺也為陳家準備新居落成禮，並備置5套手工刺繡的涼被組，讓他們在寒冷的夜裡，可以蓋得溫暖；此外，官田國中醒獅團也捐贈表演紅包，希望幫助陳家同樣就讀官田國中的子女。

(中國時報)

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