薑母鴨店報警尋回

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中國時報
／高雄報導

鳳山薑母鴨店員工日前客人結帳時，誤將700元發票打成65萬0700元，事後趕緊透過臉書協尋，並拜託警方幫忙，所幸警方以車追人連絡上車主，對方答應還回發票，讓薑母鴨店員工鬆了一口氣，也謝謝警方的協助。

臉友PO文，指2月9日有一家子到薑母鴨店用餐，晚上11時21分結帳，員工在打發票時，卻誤將本來只有700元的餐費，打成65萬0700元，PO文請客人將發票拿回店裡更換，也請臉友協尋，還說已經被扣薪了，貼圖雙手拜託。

薑母鴨店11日也向轄區鳳山警分局五甲所求助，警方雖礙於消費買賣屬民事案件，不過基於為民服務，從監視器找到拿走開錯發票的客人是騎機車離開，於是以車追人連絡上車主，對方並說知道發票開錯，會拿回店家換。

「謝謝大家的協助，我們找到發票了唷」薑母鴨店得知警方找到人，喜出望外在臉書報喜，並回憶開錯發票後度過「驚險」的2天1夜，感謝網民給予意見、動手分享，更謝謝五甲所的員警，沒有警察不會那麼快找到。

發票打錯協尋時有所聞，日前也有網友PO文指自己將320元發票多打32萬元。薑母鴨店65萬元發票，如以5％稅金換算，等於要繳3萬2500元，不過店家若真找不回，可主動向稽徵機關報備更正，不一定會被罰，更不用轉嫁到員工身上扣薪。

(中國時報)

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