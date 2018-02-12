買氣凍 迪化街業績掉5成

2018年02月12日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

農曆年前最後一個假日，民眾加快腳步採買年貨，台北迪化商圈的年貨大街開始湧入人潮，不過，受到前幾日寒流、下雨影響，今年迪化街整體買氣不理想，業績苦哈哈至少下滑5成，店家紛紛推出促銷大特價，也盼天氣轉為乾冷後，買氣可再衝上一波。

台北年貨大街開賣之後，正好遇到了今年首波的寒流來襲，連日來低溫又下雨，降低民眾外出購物意願，生意不如往年，業者預估，業績比往年下滑至少5成。

今年年貨大街總計180多家店家、300多攤參加，其中糖果攤位、魷魚絲、乾貨類較受民眾歡迎，許多商家趁著周末為了吸引人潮，白天推出折扣促銷，叫賣聲此起彼落，成功吸引採買和試吃民眾，周末人潮增多。

至於民眾最關心的年貨物價，和去年相比持平的有香菇、烏魚子，4兩大的烏魚子約400元，不過海鮮乾貨全都上漲，以過年熱門的魷魚為例，市價比去年漲了2成、干貝漲1成左右，多少影響買氣，其他像是堅果類、核桃還有糖果都漲價。

業者估計，業績在小年夜前幾天可望加溫，迪化街周邊也祭出交通管制。歸綏街到南京西路，只要是橫向連通道往迪化街方向通通禁止汽機車、包括自行車進入，將會管制到小年夜；另外公車811路線和紅23路線也將取消停靠迪化街站，民眾採買年貨得多加留意。

(中國時報)