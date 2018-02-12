KTV亭 銅板價暢快K歌

KTV亭 銅板價暢快K歌。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

大陸正流行的KTV亭，搶進了嘉義市，外型如電話亭，內裝影音、彩球燈、網路直播等設備一應俱全，只要銅板價就能兩三好友、情侶、宅男宅女自在唱，即便破音倒嗓也不害羞，業者趕在春節前率先在雲嘉南地區開第1站。

業者吳英彪說，這2、3年來大陸KTV亭如雨後春筍，成長快速，目前在台北、台中的購物中心、影城也有引進，台灣科技業也跟進，自行研發，他採用的是國產台灣製（MIT）KTV亭，有約1萬5000首原版MV歌曲，每月進新歌。

KTV亭外觀像電話亭，內部就是KTV包廂，麻雀雖小五臟俱全，約僅1至2坪的空間有電腦螢幕、點歌機、麥克風、音響、耳機、手機掛架、高腳座椅、彩球燈光等設備齊全，只要投幣就可以開個人演唱會了，把門關上，幾乎與世隔絕，唱到破嗓也不怕被笑。

吳英彪說，手機掛架可以讓唱歌者利用手機做網路直播，唱歌者也有按鈕可選擇戴上耳機，合唱不受對方干擾，室內備有空調，關在裡面嗨唱不悶氣。

吳英彪說，他相中垂楊路、仁愛路商圈熱鬧，在這個路口附近開設第1家，是雲嘉南首間KTV亭，試營運以來，空間環境單純，銅板價愛唱多久就唱多久，自己調控，不用預約包廂，機動性高，吸引退休族、年輕人、情侶都來嘗鮮歡唱，春節期間優惠價一首10元，讓KTV亭陪大家歡樂過新年。

(中國時報)

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