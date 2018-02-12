烏魚子量少價揚 春節搶手

2018年02月12日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

茄萣區興達港過去是捕烏重鎮，受氣候變遷影響，烏魚漁場北移，以及大陸船隊競爭，面臨無烏魚可捕窘境，近年來，不少捕烏漁船直接進行海上交易，跟大陸漁船價購烏魚，總體數量不若以往，物以稀為貴下，今年烏魚子價格小漲100至200元不等，不過烏魚子熟成正值春節送禮旺季，依舊相當搶手。

冬季烏魚洄游到高雄茄萣外海，全盛時期擁有100多艘捕烏漁船，動輒捕獲數百萬條烏魚，帶來可觀天然財富，但氣候變遷導致烏魚漁場北移到馬祖外海，加上大陸船隊攔截，茄萣烏魚捕獲量逐年減少。

不少茄萣捕烏船隊只好在海上交易，向大陸漁船購入整批烏魚返港，也有烏魚子加工廠為避免曬烏開天窗，遠赴南方澳漁港採購新鮮野生烏魚卵，另養殖烏魚卵也加入市場。

里長蘇永南表示，早年茄萣不只捕烏，曬烏產業也相當盛行，尤以傳統古法抹鹽醃漬，手工加壓曝曬工法流傳百年，口感扎實深受青睞，儘管捕烏漁業沒落，製屋、曬烏產業仍是進行式。他說，今年野生烏魚量少，烏魚子價格小漲，5兩烏魚子2400至2700元，飽滿肥美8兩重烏魚子3000至3500元；養殖烏魚子4兩重1600、1700左右，8兩約2600元，價格還算持平。

至於如何分辨野生和養殖烏魚子，他說，野生烏魚子薄透隱約可見血絲，養殖飽滿厚實較不透光，若消費者仍分辨不出，可找有信譽商家購買。

(中國時報)