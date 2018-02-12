宜市南北館商圈 交管3天

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中國時報
／宜蘭報導

2月15日就要過年了，宜蘭市公所因應民眾年前採買年貨需求，從13日起對南、北館商圈連續3天實施交通管制措施，管制期間將禁止汽車進入，但同時增設機車、腳踏車臨時停放車位，市長江聰淵呼籲大家務必配合，一同營造方便且安全的年貨採買環境。

宜蘭市公所此次的道路管制從13日至15日共計3天，13、14日的管制時間從上午7時起至下午3時，15日除夕當天則是從上午7時至下午2時。

道路管制路段範圍包括「東起崇聖街，西至中山路光復路路段，以及南起舊城南路北至康樂路昇平街路段」。

市公所提醒，在管制時間內禁止汽車出入，包括上下貨等貨物進出，提醒民眾、商家配合並採取因應作為。

管制期間在光復路段管制範圍內，道路中央將增加2排機車、腳踏車的臨時停放車位，道路兩旁原畫設的機車、腳踏車停車位不得占用及設攤營業，違規者將予以取締。

江聰淵表示，農曆春節前，家家戶戶忙著準備年節食材，為了疏通市場的採買人潮，將在南北館市場商圈重要入口進行管制汽車進入，並提醒民眾採買時注意安全，隨身物品也要妥善保管。

江聰淵說，開車前往採買的民眾，則可多利用包括公園演藝廳、蘭城新月廣場、204聯勤場、陽明醫院、中央臨時等鄰近南、北館市場的停車場，希望讓大家都能有個舒適順暢的採辦年貨空間。

(中國時報)

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