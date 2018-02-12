梅竹賽暖身 嗑狐狸餅拚美女牌

2018年02月12日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

交大祭出美女牌，每日一圖為梅竹賽倒數。（翻攝《國立交通大學梅竹後援會 - 梅後》）

清、交大經典賽事「梅竹賽」將在3月2日登場，兩校大打網路文宣戰，清大以吉祥物熊貓為題，讓選手「黑白穿搭」宣戰，交大則大打美女牌，祭出「每日一美」倒數計時，比人氣也比巧思，讓這場貓熊與狐狸（交大吉祥物）之戰，未演先轟動。

上屆梅竹賽，清大以些微差距飲恨，今年「戊戌梅竹」輪到清大主辦，又適逢歷史性的50周年，清大賽前就誓言要將勝利留在該校，上從校長賀陳弘到清大師生及梅竹工作會等，都積極為梅竹運作起來。

兩校網路文宣小組也沒閒著，交大祭出美女牌，《交大梅竹後援會-梅後》，將參賽選手化身成亮眼模特兒，透過鏡頭聚焦，讓外界一窺選手們賽場以外的可愛、逗趣模樣。

清大方面則展開「梅竹50。清華園熊貓計畫」，推出象徵熊貓特色的「黑白配」，鼓勵同學們在農曆年後的開學日，一起穿黑白搭的衣物到校，為清大選手們加油。校長賀陳弘探班選手時，還與同學們一起大嗑「狐狸餅」，象徵擊敗交大的強烈決心。

近來梅竹籌備會公布了戊戌梅竹賽事表，表定3月2日在清大田徑場開幕，一連3天比賽到4日，項目包含首日的桌球、羽球正式賽，3日的橋藝、網球、棒球、女籃、男籃正式賽，及壓軸的橋藝、棋藝、男女排正式賽，閉幕式將由兩校校長共同宣布優勝者。

除了各式動、靜態競賽，兩校在賽前將舉辦一系列梅竹應景活動，包含「大逃殺」交清大對抗、象棋葉問頂尖對決、人機對弈勝者圍王、交清電競賽，一屆比一屆盛大的機車大遊行，則搶先在農曆年後當場，兩校學生街頭相見，比拚人氣。

(中國時報)