2018年02月12日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

大選剩不到一年，市場與廟宇成政治人物衝刺重點區域，新北市長朱立倫與副市長侯友宜11日分別前往蘆洲、三重與新莊地區拜年發送福袋與春聯，人氣紅不讓，侯友宜更與民眾運用市場美食製作閃「蝦」花束，歡慶新年與西洋情人節。

新北市長朱立倫11日現身蘆洲湧蓮寺以及三重義天宮參拜祈福，現場並發送限量「新北狗來旺福袋」及春聯；由於湧蓮寺及義天宮都鄰近菜市場，一大早廟前即擠滿前來領取春聯、福袋的鄉親。

與朱立倫分頭進擊，侯友宜上午則是現身新莊第一市場走街拜年，並且與民眾一同用市場食材體驗手作閃蝦花束，也發送限量的狗年特製發財金給民眾及市場攤商，希望大家能夠一起「旺旺旺。」

平日給人鐵漢形象的侯友宜表示，採購年菜食材，傳統市場絕對是首選，他還用市場的新鮮食材學做閃蝦花束，讓適逢小年節的情人節有驚喜之外，還能為小年夜加菜，也象徵未來將一路長紅。

體驗手作閃蝦花束的吳小姐表示，年夜飯桌上一定要有一道蒸蝦，象徵蒸蒸日上，今年如果換個擺盤方式，端上一道「閃蝦花束」，一定可以讓餐桌上增添不少趣味，並且成為日後美好的回憶。

市場處表示，新北傳統市場是採買年貨的首選，今年「新北菜市過好年」系列活動開跑後引起民眾廣大迴響，更多美味佳餚詳洽「新北好市生活學」網站。

(中國時報)