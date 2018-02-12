誰來當藍軍輔選領頭羊？

2018年02月12日 04:10 中國時報 羅智強

對縣市選舉有經驗的人，應該還記得1997年的縣市長選舉，台北市長陳水扁以「寶島希望助選團」的個人名義，全台助選，造成旋風，讓民進黨獲得空前的勝利。這顯示地方選舉「領頭羊」很重要，議員要市長領頭，市長要明星領頭，一個政黨更必須有眾多「明星市長」加持。

今天，國民黨如果挑一個「領頭羊」，吳敦義主席是人選之一，但黨主席的主責是運籌帷幄、布局協調，就這一點來說，吳主席當然重要。但考量到2018畢竟是縣市長選舉，六都藍營唯一執政的只有新北市，朱立倫在新北8年的政績，就變成了國民黨選舉中最可以直接和綠營對比的「對照組」。

就此，怎樣確保新北政績不被汙名化，真實呈現朱立倫的「新北經驗」，將是2018年選戰藍營要贏的關鍵。就像過去的陳水扁、馬英九一樣，一個政黨的「明星市長」，可以塑造良好的品牌效果。

而可喜的是，朱立倫在新北市的政績，並沒有讓支持者失望，招商連續3年奪冠，可支配所得的成長六都第一，捷運在兩任任期內，從無到有，建設的速度是有史以來之冠，這樣一份成績單，足以讓國民黨抬頭挺胸，引以為傲。

對於新北的政績，其實國民黨只要稍微用點心，以客觀的資料佐證，就能凸顯朱立倫和綠營其他執政縣市的強烈對比。例如，筆者即曾舉出去年1至9月的違建拆除數，新北拆了19000件，在件數與比率上都是全國第一，而鄭文燦卻只有400多戶，在六都吊車尾，是違建王。平常我批評鄭文燦，鄭文燦都會跳出來反駁，唯獨在「違建王」一事，卻沉默無回應，可見打到事實、打到痛處，就不敢說話了。

也因為朱立倫的政績，才讓新北市民發現，原來當初的周錫瑋縣長把新北市的底子打得很好，雖然在任期內還看不出效果，民調落後，但是把時間拉長，就發現到了。朱立倫的亮麗政績才是周錫瑋公道得還的最大保證與最佳背書。

所以，當我看到有藍營的人說新北市「停滯8年」，我是很不認同的，不只因為這與事實不符，就算退萬步言，就算從「選舉言」，這樣的說法不只是否定侯友宜，否定朱立倫，否定了國民黨，也否定了周錫瑋對新北的奠基之功。

最了解，也最畏懼朱立倫「新北經驗」的是民進黨。「縣市招商評比」舉辦3年，新北市連續3年奪冠，到了2017年，民進黨就把這項評比停辦了，不想給朱立倫添光環。為了削弱朱立倫政績，民進黨把已經定案的鶯歌原博館遷走，前瞻計畫的軌道建設，新北完全沒有新增項目，凡此都是想要讓新北受到「巧婦無米」的牽制。

而在市政以外，朱立倫在2016大選的政見也成了對比項。以能源政策為例，朱立倫雖然主張非核家園，但他與蔡英文的「廢核四不缺電、不漲電價、沒有空汙」不同，朱立倫強調，若要追求非核，就必須接受非核家園也有其「必要之惡」。

朱立倫誠實說明在廢核之後，必須要「以電價來制衡用電量」、「核廢料送到國外為選項之一」。以我個人雖傾向支持「穩健減核」，但對蔡英文的「非核家園」最無法接受的是蔡英文和綠營那種「非核不缺電」、「非核不必漲電價」的謊言政治，綠營過度美化非核，讓人民被蒙蔽在錯誤的資訊中，這才是今天讓人民感到憤怒的怒火源頭。朱立倫至少誠實地說出了非核家園的利與弊。

2018大選，對國民黨來說，新北不能輸，藍營最強的新北都輸了，在「敗選外溢」的效應下，六都必然全軍覆沒；但對全台灣來說，新北更不能輸，新北輸了，就表示民進黨這2年來的倒行逆施、胡作非為都是對的。柯建銘是對的，陳師孟是對的，企圖把手伸入台大是對的，兩岸關係倒退是對的，蔡英文選前的「政見詐欺」，更是對的。

但，新北不能輸，只是低標，更重要的是，如何藉由朱立倫的「新北經驗」產生外溢效果，帶動台北、桃園、台中等縣市，讓北部成功光復，讓南部也打出漂亮的一仗。朱立倫應擔起2018「領頭羊」的擔子，用施政成果擦亮國民黨的招牌。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)