敦親睦鄰 先爭取大陸民心

2018年02月12日 04:10 中國時報 陳建仲

此次花蓮震災，有50多個國家及歐盟等組織對台灣表達慰問，也有多國表達願意協助救援，蔡政府拒絕中國大陸提供震災援助，卻接受日本與新加坡的援助，並且利用回覆謝函的機會，對日本和新加坡施展「救災外交」。

雖然蔡總統日前用簡體字發推特文慰問震災傷亡的陸客，此次相關善後因應措施也比2016年的遼寧團火燒車慘劇有所改進，但大陸民眾仍然認為民進黨政府「厚此薄彼」，甚至是搞「救災外交」，對台灣的負面觀感持續加重。而大陸民眾反台心理加重，正是民進黨在處理兩岸關係時犯下的最大錯誤。

此次花蓮地震，表達慰問和協助救援之意的國家雖多，但限於時效，最後蔡政府僅接受日本派專家團和新加坡派遣軍機運送救災物資來台。日本首相安倍晉三加碼傳送親自書寫毛筆字「台灣加油」的短片表示慰問。蔡總統在日、星兩國結束救援工作後，分別對協助救災的人員致贈謝卡，也回函安倍和星國總理李顯龍表達感謝。

這樣做原本無可厚非，但蔡英文推特稱救災「體現台日兩國共同珍視的友誼與價值觀」，這種外交詞彙的運用，只是加重了大陸對民進黨「親日仇中」的既有印象。

然而，同樣民進黨執政，2004年9月，當時新加坡外交部長楊榮文在紐約聯合國大會上發言，對台灣的獨立傾向提出警告，遭到我方外交部長陳唐山嘲諷「新加坡不過是鼻屎大的國家」。前後對照，反射出民進黨以「是否挺獨？是否抗中？」作為區分敵我的標準；對外如此，對內更加嚴重。

此次花蓮震災，陸客傷亡人數最多，陸委會卻拒絕大陸救援，無視大陸民眾的觀感。蔡英文特地使用大陸簡體字發推特文向罹難者家屬致意，確是新的突破，卻受到對日回函的「外交加料」影響，走了味。

現在台灣對陸生與陸配仍採取歧視性規定，網路和綠媒言論更充斥敵對和鄙視的言語。如今，這些仇中、貶陸的資訊經由陸生、陸客或網路搜尋，幾乎同步傳到大陸7億多網民的手機中，即使是泛綠媒體的報導和網PO內容，對岸翻牆也能夠取得。而這類綠營仇中、敵意陸客的資訊或貼文已經造成台灣整體印象在對岸嚴重折損，拖累台灣商品不再吃香。

尤其遼寧團火燒車慘劇發生時，綠營憤青竟貼文指「火燒支那豬」、「中國客不來，寧靜來了」；台灣人將心比心，情何以堪？花蓮震災之後，大陸網民狂傳台灣是陸客傷心地的貼文。依據我方統計，開放陸客來台到2016年7月的8年間，就有390名陸客在台發生意外，90名陸客命喪台灣，其中又以遊覽車造成的298人死傷意外最多。花蓮是台灣知名的觀光區，平常陸客就多，因此這次震災又以陸客傷亡最重。

民進黨重返執政以來，大陸網民武統當道，大陸官方經常得動員學者發文降火，但學者很多人不願寫，因為這會惹來網民譏諷。民進黨刻意把兩岸僵局歸責是國台辦中的「鷹派」暗中搞鬼，但大陸網民卻罵國台辦對台軟弱，已成「跪台辦」，造成國台辦裡外都難為。綠營實際的對手是大陸14億民眾的民心，不是「習大大」一人，但綠營至今仍搞錯對象，讓兩岸情勢更加惡化。

（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)