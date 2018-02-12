2018年02月12日 04:10 中國時報 何思慎

奧運應是體育界的盛事，但往往成為國際政治角力的舞台，南韓近日舉辦的平昌冬奧亦不例外。兩韓再度共舉朝鮮半島旗，合演小國的救贖，但美、日首腦聚首平昌，美國副總統彭斯和日本首相安倍晉三聯手破解北韓領導人金正恩的「微笑外交」，以免南韓總統文在寅陣前倒戈，使美國總統川普施壓北韓的外交攻勢功虧一簣。平昌冬奧受世人注目竟是因這場政治角力。

此次角力中，美國副總統彭斯堅拒與首度踏上南韓的「白頭山血統」、金正恩的胞妹金與正同席，更遑論與北韓破冰。美國仍堅守北韓不棄核即不對話的立場。美國隊友日相安倍在「冬奧外交」中，除向南韓重申《日韓慰安婦協議》不容動搖外，更為彭斯助攻，穩住南韓，提醒文在寅莫中北韓離間美、南韓之計。

冬奧後美國將檢視孤立北韓迫使金正恩棄核的外交戰略成效，屆時川普恐面臨和戰抉擇，重回「戰略容忍」應非選項。美、日預判2018年為朝核危機是否惡化為對美實質威脅的關鍵，因北韓正將達陣洲際飛彈重返大氣層的技術突破。此外，北韓潛射飛彈能力精進，亦使未來對北韓的「外科手術式攻擊」難以奏效。

年中，美國對北韓動武的可能性將上升，此可從美國國防部長馬提斯於溫哥華的「20國外長會議」所提「時刻保留戰爭計畫」的說法嗅出端倪，但動武將招致中、俄、日、南韓共同反對，川普不僅孤掌難鳴，更危及美、日、南韓的同盟關係，因此在朝核危機對應中不容川普一意孤行。

誠然，文在寅想藉平昌冬奧的口號「激情同在」的訴求，尋求以和平方式實現朝鮮半島非核化，但冷戰以來即盤據半島的美國亦非局外人，南北韓的救贖亦須借力中、日兩國。在北京「兩會」後可能實現的「中日韓峰會」應為能否延續兩韓「激情」的「正念場」」（日語，其意原為歌舞伎、文樂中，主人公發揮其角色的重要場面，引申為關鍵時刻），其間中國是主角。

其實，在朝核危機中，安倍首相雖唯美國馬首是瞻，但二戰時深為戰爭所苦的日本人民難以支持日本捲入「二次韓戰」。若川普對北韓動武，無疑使安倍內閣陷入內政、外交對立的困局，美日同盟亦恐再現漂流。如何使川普不對北韓動武始為安倍的上策，此挪移著安倍的外交步伐，與中、韓合縱連橫，在「六方會談」無法重啟下，中日韓峰會或為將南、北韓對話發展為小多邊對話的可能途徑。

因此，朝核危機為北京展現意願與能力為東北亞提供安全公共財的機會，亦為美中關係迴避「金德伯格陷阱」（Kindleberger’s trap）的契機。中國若能與日本、南韓協調，始能避免美國與北韓對撞。

東北亞不容金正恩操弄「金德伯格陷阱」從中漁利。平壤的「微笑外交」或許笑裡藏刀，但北京仍應鼓勵南、北韓互遞橄欖枝，延續平昌冬奧的和解氛圍，即使當下金正恩是逢場作戲，但中、日、南韓合力推進半島和平，亦能迫使北韓假戲真做。（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)