2018年02月12日 04:10 中國時報 李允中

國民黨的選情隨著蔣萬安與吳志揚宣布不選，江啟臣在台中初選敗北，藍營寄望透過2018年縣市長選舉順利推動世代交替的期待，應該已經化成泡影。

諷刺的是，去年大約此時，國民黨的「救世主」吳敦義，正式宣布投入黨主席選舉，後來也以過半數，在第一輪就高票當選。但是經過1年來的經營，如今國民黨面對2018年選舉所擺出來的陣容，遑論世代交替，恐怕連原先十拿九穩、能夠光復的縣市，都因為老將攪局，無法拓展版圖，令藍營選民心焦不已。

吳敦義在競選黨主席時曾說，要讓國民黨重返執政，必須滿足4個要件：一、民進黨執政失敗；二、國民黨由弱轉強；三、能整合友黨及黨友；四、在各地區能找到「領頭羊」。以此來分析，第一個條件已成熟且有目共睹，然而也因為民進黨執政惹得社會怨聲載道，讓國民黨的「老舊勢力」由弱轉強，「黨友」們也覺得有機可乘，紛紛投入選舉。

但老將「遍地插花」的結果，不只搞得黨中央焦頭爛額，目前看來各地初選出線的「領頭羊」，可能多屬「老山羊」及「回鍋肉」，較難營造讓選民耳目一新的局面。本來應是「初生之犢不畏虎」的戰鬥小羊，在國民黨這次選戰布局裡，只可能是稀有動物了。

早期國民黨相當重視培養年輕人。吳敦義曾多次提及自己是如何受到蔣經國的注意及提攜栽培，從此在國民黨嶄露頭角的。他因為一篇《台大人的十字架》文章，有幸受到蔣經國的「欽點」，由台北市議員，一路選上縣市長及立委，最後從副總統高位上退休，去年又重出江湖，領導岌岌可危的國民黨。

當年「催台青」政策的成功是源於領導人的開明專制，才能宏觀調控出台籍青年的「安全名單」。但如今，當年受國民黨栽培的領導們卻似乎無心也無力再提攜新一代的黨員。純靠全民調選出的候選人，或許是安全名單，但很難達成大規模世代交替或奇兵的效果。

除了目前縣市長初選提名名單見不到新面孔之外，在縣市議員層級的選舉，由於相關規定未盡周詳，反而可能出現「假新人」勝出的局面，值得黨中央注意。

國民黨組發會對縣市議員的提名規畫了「首次參選」及「35歲以下」者，民調有各加權15%及10%的優惠條件，兩個條件兼備者合計享有25%的加權，但這個鼓勵新人的提名制度，對於政治家族的成員未像民進黨一樣有限制條款，所以政二代或政一代的弟妹出馬，只因年輕，同樣享有加權。

甚至還出現一些參加過太陽花學運的投機小政客，突然變成國民黨黨員，搶著來登記初選，他們的政治立場和國民黨南轅北轍，但卻可享有25%的加權，而且可能意在干擾黨內選舉，黨中央卻無足夠的防範措施，未來可能形成新的問題。

2018選舉，國民黨若無具威望的領頭羊，也無青壯羊或戰鬥羊出列，又如何在民進黨的狼群中殺出重圍呢？（作者為大學教師）

(中國時報)