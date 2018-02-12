社論－只問立場 激情過後剩下什麼

2018年02月12日 04:10 中國時報 主筆室

寫評論專欄30年的桑品載老先生11日發表評論，認為只靠名嘴動嘴皮，國民黨將繼續在野。他提出一個重要問題：藍營只靠民進黨執政失利就可以奪回政權嗎？花蓮強震造成嚴重的生命財產損失，國軍部隊清晨就抵達現場救災，空軍更動員大型運輸機，中午前就從全台各地把重機具及支撐傾塌大樓所需鋼梁送抵災難現場，蔡總統也在總統府緊急會議結束後與國軍支援部隊搭乘空軍運輸機到花蓮慰問災情。

民進黨政府的處置未必盡善盡美，但國人都看見政府危機處理的效率，蔡總統個人也盡量避免對救災行動造成干擾。但國人卻在媒體看見藍營民代與名嘴「德不配位、統帥倒塌」之類的非理性攻訐，也多類似「小英搭專機到災難現場作秀」的非事實評論。兩岸關係倒退，大陸也出現愈來愈多對台灣不適當或錯誤的批評，這些現象都不是好事。

藍營與大陸會對民進黨政府出現過度批評現象，主要當然是民進黨政府的責任。一例一休、重啟核二的髮夾彎，任誰都可點出「早知如此，何必當初」的盲點，批判與譴責都是應該的，但不應超過比例原則，甚至不問事實，只求反對，這樣對國家社會就有害無益了。但這種過度批評現象卻越來越嚴重，無論是在內部或兩岸間的對抗與衝突，這真的對台灣、對兩岸中國人好嗎？

當然，蔡英文乃至民進黨陷入困境，跟他們過往的作為絕對有關。自政黨輪替以來，挾著立法院過半席次的優勢，民進黨眼中不僅不存在所謂「協商」，一切都照官方版本硬來，完全不留協商餘地，全都是強行表決過關，這種操作模式，試問還有誰想跟你講道理？一人一黨說了算嘛！

更有甚者，一直到此刻為止，執政黨都未停歇政治清算的腳步，以「轉型正義」之名所發動的種種作為，給人的感覺不僅是要弱化國民黨，根本就是想要消滅國民黨，而且公然宣稱要讓國民黨再倒一次，支持者及大陸才會死心。先不問藍營政客與大陸涉台官員們是怎麼想，對支持藍營的選民而言，又會是怎麼想呢？承不承認九二共識是一回事，激烈的「去中國化」工程，放縱綠營文化打手的激進仇中語言，要讓對岸的評論者能夠平常心對待，也真的是不容易。

然而，照這樣的情勢一路走下去，對抗與衝突恐怕會愈來愈嚴重。大家都不再問事實，只問立場，先看你是站在哪一邊，再決定怎麼批，邊站對了，錯的也是對的，邊站錯了，對的也是錯的，這種「立場先行」的批評模式，最終只有走上敵我對抗之途。一旦這種對抗向下擴散至基層民眾，演成草根民粹對抗，那就真的扳不回來了！執政黨若是抱著「反正不是我的選民」的態度，無視這種對立的蔓延，那未來的政策窘境怕是還會更大。

經常上網路的人當會注意，本來兩岸的草根網民就多充斥著激情發洩，少見理性對話，那種「台灣最美的風景是人」的浪漫情懷早已一去不返。近兩年隨著綠營挾執政優勢，以意識形態凌駕一切，引發對岸網民從「逢綠必反」、「逢蔡必反」到今天已有逐漸走上「逢台必反」的趨勢，特別是大陸的網民人數規模驚人，一旦這種勢頭無法再逆轉，對兩岸關係的前景會是正面的嗎？怕只怕就算有一天政黨再輪替，兩岸關係再也回不去了。會提出這種憂慮，主要還是因為過往許多國外例子都顯示，一旦政黨對抗擴散到草根民粹對抗，不僅政黨和解變成不可能，政治人物也會被民粹綁架，要再回頭也難。

美國從上世紀末葉「保守派／自由派」對立所演變成的紅藍對抗，所有尋求和解的總統當選人都寸步難行，最終讓擅長鼓動民粹的川普上台，民間的藍紅對立愈演愈烈。

時勢推移太快，全球在變，亞洲在變，大陸更在變，我們曾熟悉的世界早已瓦解，全新的大國關係、全新的競爭規則正在成形，台灣有許多難題要面對，有許多定位要思考，沒有一項是簡單易解的，已沒有多少時間，還能在無休止的對抗中虛擲光陰歲月。

民進黨政府應創造社會和解的最大可能性。身為媒體更應以創造社會正面能量為職志。

提出這類呼籲其實有些狗吠火車，但台灣乃至兩岸間只問立場的「過度評論」現象，將侵蝕掉兩岸及朝野間任何和解的機會，除非這個結局是大家都樂見的，否則還是沉澱一些吧！

(中國時報)