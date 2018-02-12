電價照妖鏡

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中國時報
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電價費率審議會農曆年後就要決定新電價，不論電價上漲與否，都將如照妖鏡，照出能源政策的問題。

依照目前的情況來看，電價不漲也難。占台電電力8成多的火力發電，最龐大的成本支出就是燃料，所占比重高達一半。不論是燃煤或是天然氣現在的價格，較去年都上漲2成左右，而且繼續看漲。如果一切依照公式，電價該調漲約1成左右。

如果經濟部與電價審議會尊重當初訂定的公式，今年電價調漲當無懸念。雖然依照電價公式，電價每半年的調高幅度不能超過3%，甚至用電量在330度以下者不漲，因此不可能全數反映，未來繼續調漲的空間很大。

這次調漲主因是國際燃料成本上漲，看似與能源政策無關，實則不然。政府能源政策要把天然氣比重提高到5成，燃煤降到3成，核電全廢改以綠能替代。國際上天然氣價格漲幅最大，且未來仍然看漲，台灣偏偏要大幅提高氣電比重，價格低的煤電要降比重。

從能源成本評估，發電成本低廉的核電全廢、相對平穩的煤電減量，改以成本高出2到3倍以上者替代，如此政策，未來電價大概會出現大幅上漲的趨勢。能源政策的風險將因這次電價上漲被看破。

當然，也可能「凍漲」，咬牙讓台電吃下虧損，絕對不讓電價調漲。但這種遊戲扁朝時玩過，讓台電苦吞千億虧損，在政治上卻非常成功，馬政府上台讓油電價回歸正常，一次漲足，馬政府被罵到臭頭。

但台灣財政政策千瘡百孔，蔡政府硬推比德國更有野心的富豪版能源政策，會讓國庫出現更大窟窿。

(中國時報)

社論－只問立場 激情過後剩下什… 震災後 要慈悲更要智慧

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