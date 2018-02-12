2018年02月12日 04:10 中國時報 林清強

台大準校長管中閔遭綠營以「獨董資訊未揭露」與「論文抄襲」為由不斷攻擊，就任校長一波三折。從教育部近日一再「刁難」的態度來看，管中閔非但無法在農曆春節前就任，3月1日能否順利上任，恐怕也在未定之天。

「管爺」被卡看似無端惹禍，其實並非無端，風波的根源全出在意識形態，政治黑手明顯伸進了大學校園。就因管爺曾任藍營政務官，全面執政的綠營豈可讓他輕易坐上台灣第一學府的校長之位，能拉他下馬最好，否則也要設下重重障礙殺殺管爺銳氣。

然而，管中閔的獨董既向台大申請獲准，台灣大哥大的董監名錄亦向外界公開，如若這樣還說「資訊未揭露」，不知如何才算是「資訊揭露」？綠營質疑說，管中閔是台哥大獨董，台大校長遴選委員之一的蔡明興是台哥大副董事長，這是「利益未迴避」。但另一校長候選人周美吟是中研院副院長，遴選委員廖俊智則是中研院院長，周、廖的關係比起管、蔡恐怕是更加密切，綠營不質疑周、廖利益迴避的問題，只打管、蔡，這是選擇性挑剔還是眼睛被「顏色」蒙蔽了？

至於論文抄襲問題，身為中研院院士的管中閔如果還去抄襲大學碩士的論文，這代表國內碩士生的學術水準實在是太高了，但事實證明這指控是一場烏龍鬧劇，台大學術倫理委員會也認定抄襲案不成立，但綠營依然不肯罷手，教育部長潘文忠說「學術倫理有待說明」，教育部並發文要求台大就烏龍抄襲案「作實質審查」，擺明就是不輕易讓管中閔過關，甚或有意迫使管中閔知難而退。

可惜綠營此一「陽謀」路人皆知，恐是難以得逞。管爺最新的臉書發言「不怕風雨」，似乎決心與教育部周旋到底。

教育部「技術性」卡管的手段實在是過於粗糙，稍有良知的學界中人都看不下去，連在扁政府時代擔任教育部長的黃榮村都說，「校長遴委會已送出決選名單，且已處理過教育部所提之爭議事項，教育部理應盡速核定。」他更直指，「教育部遲遲不作為，這是對國家名器的不尊重與誤用，也傷害了大學自治的基本原則。」面對前教育部長的沉痛呼籲，教育部如果尚有道德感與羞恥心，從上到下都不該繼續為了政治正確而傷害大學自主，應讓管中閔早日就職。

「念高危，則思謙沖而自牧；懼滿溢，則思江海而下百川。」這是唐朝名相魏徵對太宗的諫言，民進黨極力要廢除文言文，自然不知其義，所以全面執政以來既蠻橫又專斷，追殺國民黨之餘，更將政治黑手伸向《國語日報》、農田水利會等，如今還意圖影響大學龍頭台大校長的選任，民主政治淪落至此，知識分子還能再忍氣吞聲嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)