中華文化通日韓 台灣放棄？

2018年02月12日 04:10 中國時報 段心儀

台灣多麼幸運，蕞爾小島卻擁有正宗中華文化，70年來世界無數景仰之士負笈來學，但台灣也多麼不幸，竟走上50年前大陸文革的老路數，而且，台灣青年渾然不知自己坐擁寶藏。

花蓮地震傷亡慘重。日本首相安倍晉三親自在辦公室揮毫寫下「台灣加油 安倍晉三」，短片公布後台灣網友紛紛探詢：「真的是他寫的字耶！真美」、「日本也有書法課嗎？寫書法時以漢字為主嗎？」我不禁聽得啞然失笑，親日的台青呀，你太不了解日本了。

歷史上曾有四大文明古國─古埃及、古巴比倫、古印度及中國。現代則有三大文明體系─基督教、伊斯蘭、中國，唯一的交集就是中國。只有中華文化幾千年來一脈不絕流傳至今，且開枝散葉，深深影響東亞各國。

日本貴族教育必修中國經典，學漢字、寫書法是日常功課。因此，美國大選川普獲勝，選錯邊的安倍趕著赴美輸誠前，引《易經‧革卦》「君子豹變」來向國人表明心跡：「我不是為了明哲保身而豹變，而是為了國家不怕丟面子，這才是領袖負責的姿態」。

非僅日本，南韓也是如此。10日南韓總統文在寅在青瓦台與北韓領導人金正恩的特使金與正會面時，特別站在漢字書法作品「通」字前合影。

南韓不但熟悉中國書法，也熟悉中國經典。南韓憲法法院大法官李貞美談到彈劾朴槿惠總統時表示，這個決定痛苦而艱難，然後引用《韓非子》的名言「法之為道，前苦而長利」，強調實現法治主義的重要。甚至日、韓互嗆時也引用中國經典。去年2月，南韓人堅持慰安婦問題須重新解決，立場極右的《產經新聞》發表文章，引用《韓非子》〈亡徵篇〉「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也」，斷定老是找碴的南韓快亡了。

非僅日、韓，越南、馬來西亞、新加坡等莫不如此。在基督教文明與伊斯蘭文明硝煙不斷的此刻，正是強調以和為貴的中華文化取得新文化話語權的好機會。中國現在已幡然覺悟全盤西化的結果就是被文化殖民，即使是經濟巨人，仍是文化侏儒，因此他們毅然回頭擁抱傳統文化，中小學大量增加古詩文教材。

一念之間會地動山搖，一念之間也能峰迴路轉。金正恩、文在寅一個轉念，兩韓就「通」了，這其實就是「以民為本，以和為貴」的中華文化思維之體現。至於「悶」台灣會「地動山搖」，還是會「通」？要先問執政者對自己的文化「通」了沒啊！

（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)