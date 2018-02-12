相約月津港 看燈節光影搖曳

2018年02月12日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

台南代理市長李孟諺（右）和台南文化局局長葉澤山（左）共同打造月津港燈節。（杜宜諳攝）

已經邁入第七屆的台南月津港燈節，日前正式在鹽水月津港展開，將近50組國內外藝術燈景創作錯落水域，透過光影、水影搖曳，讓鹽水月津港的夜晚顯得格外嫵媚動人，自成姿態。

不設主燈 作品自成一格

一年一度的台南月津港燈節，今年以「相約」為主題，希望讓燈節不只是燈節，也是人與藝術、國際與在地、當代與未來之間的對話。燈區水域從2公頃擴增到10公頃，不設主燈，讓每個作品都有自己的藝術語彙。燈節也與日本京都「東山花燈路」燈節合作，台日雙方藝術大學學生作品互訪，更讓鹽水在激昂興奮的蜂炮之外，多了來自北國靜謐的情調。

台南代理市長李孟諺表示，府城慢活，古巷曲街自成趣味，對於燈會，台南市政府也有自己的想法，「我們不為燈會而燈會，而是從地方出發，展現公民美學，讓藝術與燈會結合，這也是我們希望營造的文化節慶。」

釣魚小兔 傍水無餌垂釣

「建設只能讓城市龐大，但文化可以讓一座城市偉大，這是我認為台南最特別的地方。」李孟諺說，就像一則寓言故事，一個流浪漢有天收到一支玫瑰花，他養在瓶子裡，發現桌子好亂，於是又整理了桌子，最後整個家都煥然一新，「活動至今7年，我們的確看見了一個文化節慶活動改變市容的成績，這正是文化的力量。」

過去素有「一府、二鹿、三艋舺、四月津」之稱的月津港曾經是台灣重要海港港口，但因泥沙淤積而成內海，賴清德上任市長之後，開始整治月津港河道，整理之後以文化活化，台南市文化局長葉澤山說，「透過文化燈會活動把公共建設經濟帶起來，讓地方自成活水。」

今年作品相當精彩，動漫美學藝術家不二良的「釣魚小兔」終於如願在水邊呈現，展現無餌垂釣的哲學思索；陳冠宏與陳思涵的「光的纖遇」讓光影舞動在曲折的橋上，非常夢幻。禹禹藝術工作室的作品《無關》以竹、木與鋼條組成虛實交錯空間，自然風一吹拂，就有了與光影交融的微妙聲響。

禹禹兄弟 當年活動推手

葉澤山說，活動催生正是禹禹藝術工作室兩位藝術家兄弟陳禹霖與陳禹廷，當時兩人還就讀南藝大，他們自發性在月津港作小型燈會展，沒想到深獲好評。隔年台南市政府跟進做公共建設，至今7年，月津港燈會不但多了一份藝術的意境，也有了慢活的從容。

2018台南月津港燈節自即日起到3月4日舉行。

(中國時報)