趙無極回顧展叫好 再延2周

2018年02月12日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

亞洲大學現代美術館去年9月推出「無極之美：趙無極回顧展」，吸引3萬參觀人次，更有藝術拍賣公司、企業與社團組團參觀，館方也宣布爭取延展2周，讓趙無極的作品得以與台灣民眾近距離接觸。

「無極之美：趙無極回顧展」是亞洲地區睽違近30年、最完整的趙無極回顧展，展出62幅作品；涵蓋趙無極15歲受到塞尚影響創作的《有蘋果的靜物》，到其晚年創作的油畫之一《2008年2月》，展品橫跨趙無極藝術生涯各年代，從中可領略從具象到抽象之美。

典藏雜誌社長簡秀枝認為，趙無極中西合壁的深邃抽象藝術，在建築師安藤忠雄設計的亞大美術館光影天地中熠熠生輝，令人動容。趙無極在華人世界重要收藏家之一、元大文教基金會董事馬維建則讚譽，「這是兩位大師跨時空的光影對話！」

這次展覽有4幅作品為首度公開展，包括「無題；舞」、「黃色田野」、「水墨屏風」及「2008年2月」，其中又以「水墨屏風」最為亮眼。館方表示，策展人呂亭瑤當初於趙無極夫人、法蘭斯瓦絲家中發現趙無極的水墨大幅畫作，亦即6連屏風擺設在客廳，詢問是否可借展，進而促成這件屏風首度現世。

「這次來台展覽，我幾乎找不到缺點！」法蘭斯瓦絲表示，她很喜愛這座由安藤忠雄設計的清水模三角形建築，深信趙無極的抽象藝術作品在館內展出，與一流的設計空間迸出嶄新的火花。

為回饋大眾對「無極之美：趙無極回顧展」的喜愛，亞大現代美術館大年初二至初八（除夕、初一休館）推出2人同行享64折優惠，參觀者可欣賞來自法國等國內外62幅趙無極的鉅作。展期將延至3月18日，想一睹趙無極風采，可把握最後機會。

(中國時報)