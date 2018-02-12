趙無極回顧展叫好 再延2周

與趙無極大師有深厚情感的元大文教基金會董事馬維建（右），在亞大現代美術館為愛好藝文人士解說趙無極畫作。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

亞洲大學現代美術館去年9月推出「無極之美：趙無極回顧展」，吸引3萬參觀人次，更有藝術拍賣公司、企業與社團組團參觀，館方也宣布爭取延展2周，讓趙無極的作品得以與台灣民眾近距離接觸。

「無極之美：趙無極回顧展」是亞洲地區睽違近30年、最完整的趙無極回顧展，展出62幅作品；涵蓋趙無極15歲受到塞尚影響創作的《有蘋果的靜物》，到其晚年創作的油畫之一《2008年2月》，展品橫跨趙無極藝術生涯各年代，從中可領略從具象到抽象之美。

典藏雜誌社長簡秀枝認為，趙無極中西合壁的深邃抽象藝術，在建築師安藤忠雄設計的亞大美術館光影天地中熠熠生輝，令人動容。趙無極在華人世界重要收藏家之一、元大文教基金會董事馬維建則讚譽，「這是兩位大師跨時空的光影對話！」

這次展覽有4幅作品為首度公開展，包括「無題；舞」、「黃色田野」、「水墨屏風」及「2008年2月」，其中又以「水墨屏風」最為亮眼。館方表示，策展人呂亭瑤當初於趙無極夫人、法蘭斯瓦絲家中發現趙無極的水墨大幅畫作，亦即6連屏風擺設在客廳，詢問是否可借展，進而促成這件屏風首度現世。

「這次來台展覽，我幾乎找不到缺點！」法蘭斯瓦絲表示，她很喜愛這座由安藤忠雄設計的清水模三角形建築，深信趙無極的抽象藝術作品在館內展出，與一流的設計空間迸出嶄新的火花。

為回饋大眾對「無極之美：趙無極回顧展」的喜愛，亞大現代美術館大年初二至初八（除夕、初一休館）推出2人同行享64折優惠，參觀者可欣賞來自法國等國內外62幅趙無極的鉅作。展期將延至3月18日，想一睹趙無極風采，可把握最後機會。

(中國時報)

相約月津港 看燈節光影搖曳 故宮南院擴建 各版《龍藏經》可…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。