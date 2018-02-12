五月天唱尾牙張菲跟著嗨

2018年02月12日 04:10 中國時報 高薔 、 尤嬿妮 報導

張菲（左）和吳怡霈昨擔任尾牙主持人。（粘耿豪攝）

張菲今年以500萬元價碼接下鴻海尾牙主持棒，11日在南港展覽館舉行。為了這場活動，張菲笑說，一早7點就得準備帶妝上台，還得趕場，也是滿辛苦的。他和鴻海董事長郭台銘交情多年，昨第6度擔任主持人，他表示：「他對我的重視我非常感念，所以他每次邀約我都會來。」自嘲邀請自己主持「是老人福利的一種」。

張菲主持功力寶刀未老，對於尾牙上的狀況，他謙稱：「場面不是那麼容易控制，郭董做人又很彈性，只要他覺得想講什麼就會上台，要習慣他的作風。」日前不幸發生花蓮大地震，張菲提到，地震當天他正在節目錄影，「我以為很輕微，沒想到這麼嚴重。捐款的事，會再看看後續狀況決定。」

傳唱酬500萬元

五月天昨壓軸登場，一連以〈派對動物〉、〈離開地球表面〉、〈乾杯〉等歌曲掀起高潮，全場大喊「加班、加班」，張菲也說：「大聲點。」主唱阿信祝大家「身體好好、一切好好」，接著獻唱〈好好〉。據悉他們原訂今年不接尾牙活動，但鴻海入主夏普後，贊助五月天巡迴演唱會，他們因此接下尾牙，傳唱酬逾500萬元。

五月天的作品總傳遞正能量、激勵人心，他們日前為花蓮強震捐500萬元善款，作為花蓮地震受災救助金，近日為電影《捉妖記2》獻唱的主題曲〈什麼歌〉，以溫馨詞曲，提醒大家珍惜彼此及此刻擁有。

〈什麼歌〉MV於11日首播，阿信頻頻與妖怪「胡巴」互動賣萌，超級可愛，他的潮牌公仔「小鼠」也出現鏡頭前。其實拍攝時，阿信是對著空氣演戲，事後才補上動畫畫面，MV在春節前夕推出，團圓氣氛濃厚。

(中國時報)