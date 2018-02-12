傅達仁為兒婚宴打生命延長賽

2018年02月12日 04:10 中國時報 高薔 、林彥君 報導、林彥君

傅達仁妻子鄭正玨（左）與兒子生母陳小姐同坐主桌招呼賓客。（粘耿豪攝）

孫越（右二）為信奉基督教的傅達仁兒子進行婚禮的飯前禱告。（粘耿豪攝）

84歲前體育主播傅達仁的兒子傅俊豪11日結婚，傅達仁昨先打了營養針並吞了止痛藥，才拄著柺杖抵達會場，「現在一天要打4次止痛藥，只要不痛就沒事。本來我也以為過不了聖誕節，但現在兒子一宣布喜事，怎樣也得挺過春節。」

傅達仁看到兒子以跪姿向女友晏如補求婚儀式，感慨說：「我站在這裡是一場延長賽，45度角擦板得分！」而他現任妻子鄭正玨（鄭貽）和兒子生母陳小姐都在場招呼賓客，齊心為兒子大婚忙進忙出，兩人隨後也一同坐在主桌用餐。

笑稱陪兒度蜜月

昨喜宴在國賓飯店席開60桌，前副總統連戰上台致賀詞，現場政界、體育界、演藝界名人雲集。傅達仁罹患胰臟癌末期，前後5次計畫前往瑞士安樂死，但因兒子上月24日突然宣布要結婚，他為了替兒子舉辦風光的婚宴而奮起，「兒子、媳婦、家人、老婆讓我點燃生命中最旺的一把火！」

他表示，對於安樂死仍不會放棄權益，隔4個月拿一次醫學證明事小，主要現在是卡在瑞士正值冰天雪地，許多班機停飛，他笑稱要陪兒子度過蜜月，「希望自己能活到天氣好，飛到當地執行安樂死。」他也持續推動安樂死法案：「安樂死是在前進的政策，台灣如果有的話將會是亞洲第一個，這是為百姓減少痛苦的好東西。」

欽點王彩樺〈保庇〉

康康、唐從聖擔任主持人，康康看著唐從聖說：「他有媒體恐懼症，怕人家問他要不要結婚。」為了不讓婚禮來賓致詞時間太長，康康幽默提醒：「請長話短說，傅大哥時間不多了。」他獻唱〈愛拼才會贏〉祝福新人拚生子：「新人拚個小寶寶，也希望傅大哥等孫子生出來之後再決定（安樂死），請他再拖10個月。」他也透露傅達仁沒有禁忌，欽點王彩樺演唱〈保庇〉。

(中國時報)