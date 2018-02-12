柳善皓學中文「ㄩ」不出來

柳善皓來台舉辦見面會，現場載歌載舞魅力十足。

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中國時報
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韓星柳善皓11日在台辦見面會，剛滿16歲的他發揮「1日5餐」大胃王本領，前晚夜戰士林夜市美食，吃糖葫蘆、士林大香腸、火烤骰子牛、雞蛋糕、釋迦、芒果等美食，最後仍不敵夜市大魔王超大雞排，苦笑說：「根本是3人份的量。」嗑完雞排後肚子脹難消化，到晚上不好睡。

柳善皓第一次來到台北，對粉絲們一展撒嬌功力，他撒嬌沒有祕訣，直呼：「眼睛閉起來裝可愛就對了！」見面會上更準備了拼音的中文信，要念給粉絲聽，內容寫道：「大家好，我是柳善皓。今天第一次來到台灣開粉絲見面會，我真的覺得很幸福。像這樣有這麼多粉絲來到我的粉絲見面會，我真的很謝謝大家。」

柳善皓從韓綜《PRODUCE 101第二季》發跡，現已累積不小人氣，展開巡迴見面會，昨日台灣見面會粉絲破400人，他感性說：「以前就是個人，沒有粉絲，現在終於有了。」至於人氣暴增帶來的壞處，他則打趣表示：「好像成長期過了，食量少了2餐。」

現場自彈自唱

目前柳善皓學習中文2個月，從日期跟時間開始學起，覺得注音「ㄩ」最難發音，至今印象最深刻的中文單字竟是「2月11號」，相當有趣。昨日見面會除了秀中文外，柳善皓也帶來鋼琴自彈自唱、熱力舞蹈的表演，還有體力測驗環節。

(中國時報)

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