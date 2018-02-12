皮耶法蘭西斯柯 妖嬌煞到導演

皮耶法蘭西斯柯（右）和凱西亞在片中互換靈魂，意外讓走到盡頭的婚姻產生轉捩點。（海鵬影業提供）

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進行手術後，皮耶法蘭西斯柯（左）的身體裡裝有凱西亞的靈魂。（海鵬影業提供）

義大利影帝皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）硬漢形象深植人心，在新片《變身冤家》竟180度大翻轉，「女力覺醒」扮演腦海檔案遭到老婆侵入的男子，個性變超娘，談吐間還會翹起蓮花指，散發溫柔母性被讚「完美老公」，都讓觀眾笑不可抑。他為成功演出該角色，甚至改變走路姿態，搖曳生姿模樣意外煞到導演西蒙加德諾（Simone Godano），直說：「連我都愛上他了！」

皮耶法蘭西斯柯以犯罪電影起家，從影迄今得過26座大獎，更二度勇奪義大利金像獎，被譽為「黑手黨影帝」，他的獲獎及票房實力遠播好萊塢，曾獲邀演出《天使與魔鬼》、《博物館驚魂夜》、《決戰終點線》及《末日之戰》等商業大片，在義大利影壇地位無人能出其右。

喜劇演出奪獎

此次在新片化身最「嬌」人夫，皮耶法蘭西斯柯不僅變得情感細膩，舉手投足間的溫柔婉約，更讓女人大嘆弗如，還一肩扛起看護孩子的重責大任，安撫小孩哭鬧游刃有餘，讓女性影迷驚讚是「最完美老公」。一場夫妻接孩子下課的戲，只見外型壯碩的法維諾蹲下擁抱，渾身散發「母性光輝」，他也以這段溫馨演出，奪下義大利影評人協會最佳喜劇演出獎。

該片描述由皮耶法蘭西斯柯飾演的傑出腦科醫生安德烈，專注一項神奇的研究，他的妻子蘇菲亞則是兩性節目主持人，但這對夫婦因工作忙碌，感情已不復從前甜蜜，並在充滿怨懟之際決定分道揚鑣，安德烈卻在分手前請求蘇菲亞協助進行一項實驗，2人竟然靈魂互換，人生從此逆轉。該片14日在台上映。

(中國時報)

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