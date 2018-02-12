美白不夠看透亮才正點

香奈兒珍珠光感系列推出新品。（香奈兒提供）

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中國時報
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蘭蔻新推出激光煥白亮顏日夜雙精粹，搶攻美白市場，15mlx2，4000元。（蘭蔻提供）
DARPHIN深海賦活活膚亮澤美容液，3600元。（DARPHIN提供）
DARPHIN深海緊緻賦活精華乳霜，1萬500元。（DARPHIN提供）
Melody出席la prairie全新概念店，自招是品牌愛好者。（la prairie提供）
la prairie鑽白魚子時空聚光緊膚霜60ml，2萬4800元。（la prairie提供）
香奈兒珍珠光感煥白晚安面膜50g，3030元。（香奈兒提供）
香奈兒珍珠光感淨白活膚精華50ml，5640元。（香奈兒提供）

年前除春季彩妝受矚目，美白新品也是重頭戲。歐系美妝業者觀察，消費者不再只追求白皙肌膚，而是追求自然膚色中帶有明亮感，與其說是追求白，不如說是追求肌膚更好的狀態。

光澤讓肌膚亮起來

蘭蔻認為，想擁有理想膚色，須迎戰的敵人已不只陽光，年齡增長、身心壓力、環境汙染源，以及不規律的作息時間，都可能會讓肌膚自我修護力逐漸下降。品牌新推出「激光煥白亮顏日夜雙精粹」採雙頭設計，根據肌膚日夜生理需求設計，夜管添加藜麥、仙人掌花萃取等成分，日管則有品牌獨家專利「Actyl-P超滲透阻黑複合物」與「深海紅藻萃取」，並需21天不間斷使用，但品牌也建議，用完後要間隔1個月再使用。

香奈兒這波推珍珠光感新品系列，用女人最渴望的肌膚光澤為訴求，2011年推出珍珠光感系列，2017年帶來新成分蝶矢梅萃取精華，打造出「珍珠光感淨白活膚精華」，2018年香奈兒團隊有更新的突破，新登場「香奈兒珍珠光感亮采精萃油」，搶攻油品保養市場，同時也發表「珍珠光感煥白晚安面膜」等新品。

滋潤緊實呵護女人

la prairie本月進駐微風信義百貨，打造全台首間全新概念店，並邀Melody剪綵，她配戴頂級真珠之王MIKIMOTO A World of Creativity系列，展現珍珠璀之美，她說，la prairie保養品就像藝術品般精雕細琢，呼應著女人也如同永恆的藝術品，值得被悉心呵護與寵愛。la prairie全球實驗室這次篩選超過5萬種成分，淬鍊出「鑽白聚光專利活性複方」，打造貴婦愛用的「鑽白魚子時空聚光緊膚霜」。

DARPHIN也針對亞洲市場打造介於化妝水與精華液之間的「深海賦活活膚亮澤美容液」，添加有植物界魚子醬之美名的「深海植物翡翠」專利成分，可作為肌膚打底，為肌膚帶來明亮的魅力保養。

(中國時報)

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