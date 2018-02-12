這些空調品牌攻台改高調

三菱重工空調新品發表，上洋產業執行董事蘇室安（左起）、上洋產業董事長吳明富、藝人阿部寬、日本三菱重工空調部長渡邊清合影。（上洋產業提供）

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中國時報
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格力商品不僅訴求耐用，外觀也同樣以設計取勝。（格力提供）
格力的玫瑰櫃機等機型深受大陸消費者歡迎。（格力提供）
格力全能王U尊系列，今年預計在台上市。（格力提供）

空調是現代家庭必需品，台灣消費者一直以來習慣日系品牌，但其實市面上還有其他空調品牌正在積極在台灣耕耘，好比在全球達市占率第一的大陸品牌格力、商品耐用性可久達35年的日本品牌三菱重工，最近都發表新品並持續擴張。

格力用高端機搶市場

台北市電器商業同業公會理事長、臺灣格力掌舵者廖全平就提到台灣消費者有根深蒂固的觀念，「一開始大陸品牌打台灣市場當然難，只能以商品的品質取勝，畢竟冷氣用久了，消費者一定有感。」並強調格力從研發、製造、生產等都是一條路包辦，因此才會對品牌相當有信心。

廖全平也說：「台消費者都希望空調像空氣（一樣看不到），相對注重耐用性、品質及售後服務，所以在台灣目前只進高端品質商品為主。」在去年底首辦了臺灣格力第一場發表會後，今年就定下5%的市占、8億元的銷量目標，期待一步步走進台灣空調核心市場。

三菱重工請阿部寬代言

來自日本的三菱重工就來台近30年，過去較低調，但自2015年由上洋產業接手代理後，每年銷量正翻倍成長，上洋產業表示，過去在商用洗衣市場奠下位置，也是因為其服務品質，「與過去的代理商不一樣的是，我們全台服務都不委外，因此在這2年多來消費者的確有深刻感受到我們的服務品質。」

今年更重金請日本男星阿部寬成為台灣代言人，上洋產業空調事業群執行董事特助鄭思文表示，「請到阿部寬也是希望藉著他的知名度能讓台灣人認識。」更強調三菱重工是業界唯一壓縮機保固15年的品牌，更有老客戶一用就是35年都還在吹，還笑說「我們想免費給他換一台新冷氣，他都捨不得這台老古董。」

(中國時報)

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