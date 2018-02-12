2018年02月12日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

麗晶精品Damiani對戒系列，價格店洽。（麗晶精品提供）

BELLAVITA TON 28日式料理御之春套餐，馬糞海膽松葉蟹肉TORO金磚以皇室成員在春遊花園休憩享用的餐點為發想，搭配南非活鮑與烏蔘、日本A5宮崎和牛與活北海道帝王蟹等高級食材，有皇族般體驗，3680元+10%。（BELLAVITA提供）

台北101觀景台「愛在最高點」情人節雙人套票6000元，內含DA ANTONIO大安東尼義大利餐廳限定情人節套餐，購票詳洽KKDAY網路平台。（台北101提供）

台北101 GUCCI新年限定波士頓犬刺繡與粉色麂皮拼接後背包，價格店洽。（台北101提供）

精品百貨情人節打「高空」，用精品、頂級美食收買情人。台北101觀景台推出「愛在最高點」情人節活動，即日起至14日限定，可看夜景、到VIP限定的101樓參觀，且享用DA ANTONIO大安東尼義大利餐廳限定情人節套餐，上月底開放訂位，限量75套約被訂走8成，14日情人節當天已滿。

3月4日前，台北101「新春狗來旺！Go好運！」檔期送限量精品情人禮，持聯名卡單筆每滿5000元送100元限量現金抵用券；使用LINE Pay「我的條碼」不限卡別消費點數1%回饋，綁定101聯名卡加碼再享5%點數，最高享6%回饋。

麗晶精品20日前「『晶』奇好運．新年購物季」，館內精品頂級新年新品、情人節限定好禮，消費5萬元起有滿額贈禮；期間憑晶華酒店住宿及用餐發票可抽花園套房住宿券、高登Concord腕表和CNN報導的晶華冠軍牛肉麵等400項、總值近百萬元的好禮。

BELLAVITA 7日起中庭廣場的犬年新春裝置增添年味，是與情人或親友過節拍照打卡的景點之一；館內獨家的法國MOYNAT包款、東京時尚潮流複合品牌03等都推出春夏新品，25日前消費5萬元起，可享比平日多1倍的點數，憑全館單筆滿1888元發票可兌換開春限量牡丹花紅包袋；L’ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳和TON 28日式料理等米其林星級餐廳和異國料理餐廳都有春節限定套餐，享用頂級美味。

飲酒過量有害健康

(中國時報)