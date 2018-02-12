試車報告－雙B SUV 拚帥氣尬豪華

2018年02月12日 04:10 中國時報 陳大任 報導

Mercedes-AMG GLC43 4MATIC儀表控台布局簡潔，試駕車採用霧面黑色梣木飾板。（陳大任攝）

Mercedes-AMG GLC43 4MATIC前方配有攝影機，可顯示車頭前方影像，對高底盤SUV車輛而言，是非常實用的配備。（陳大任攝）

Mercedes-AMG GLC43 4MATIC潛望鏡式儀表造型，左右兩側為紅色指針，中央螢幕可顯示G值。（陳大任攝）

Mercedes-AMG GLC43 4MATIC配置ARTICO／DINAMICA跑車型座椅、紅色安全帶，營造出熱血氛圍。（陳大任攝）

擋風玻璃簽名以彰顯德式工藝，這簽名有3種樣式，會亂數分布在各車系，分別是兩位創辦人Gottlieb Daimler（如圖）、Carl Benz以及品牌Mercedes最早草寫商標標幟的印記。（陳大任攝）

試駕的Mercedes-AMG GLC43 4MATIC為標準白色車漆，採用專屬AMG外觀套件，車頂架、窗框等常見以金屬光澤表現的方式，此車改為低調的黑色，不過，19吋AMG五輻雙肋式輕合金輪圈還是很搶眼，售價351.6萬元。（陳大任攝）

對許多車主來說，SUV原始的越野性能已退而求次，霸氣外觀、操控靈活才是它魅力所在，最近試駕Mercedes-AMG GLC43 4MATIC、BMW X3 xDrive30i都是這類車款的典型，前者外表低調，但強悍性能不外露；後者渾身野性，車內豪華舒適更勝房車。

初見Mercedes-AMG GLC43 4MATIC，簡約的外觀沒有一般豪華車慣用金屬亮澤裝飾，車頂架、後視鏡、窗框等處都以低調的黑色處理，直到我發動引擎，從尾管爆出低沈排氣聲浪才意識到它是隻猛獸，我想，這也應該是車主每次出發時最愛的開場序曲。

Mercedes-AMG GLC43 4MATIC較同系列GLC各車款擁有更強大的動力配置，3.0L V6 BiTurbo引擎具367hp／520Nm最大動力輸出，搭配AIR BODY CONTROL多氣室氣壓懸吊、AMG Performance 4MATIC四輪驅動、速度感應式轉向與高性能制動系統，官方0-100km／h加速可在4.9秒達成，除能帶給車主客製化駕馭風格，也為駕馭過程增添從容自信。

市場許多車都已針對引擎輸出特性、換檔邏輯，提供節能、舒適及運動等不同操控模式，讓車主隨時可以轉換不同的駕馭樂趣，但懸吊系統多數只是傳統配置，不若電子懸吊系統能跟著配合改變，尤其在激烈操駕時，底盤往往跟不上操控性能需求，反而讓樂趣打了折扣。

Mercedes-AMG GLC43 4MATIC因擁有AIR BODY CONTROL多氣室氣壓懸吊系統，除對應動力輸出模式調整外，還可獨立調整出Comfort、Sport、Sport+等3種懸吊風格，在運動模式下淺淺催著油門即可輕鬆穿梭山路，在彎道的轉換間讓車身更加穩定，乘座的舒適及安定感反而比舒適模式下的Q軟懸吊更佳。

(中國時報)