BMW X3 xDrive30i 渾身野性內在豪華

BMW X3 xDrive30i 豪華運動版配備首見於X3車系上的Luxury Line風格套件，包括鍍鉻材質水箱護罩、下護板、下氣壩飾條、車側飾條及緞面鋁質窗框，售價276萬元起。（陳大任攝）

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中國時報
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BMW X3車系導入最新iDrive 6.0控制系統，圖像化界面設計讓使用體驗更加直覺便利，xDrive30i豪華運動版配備多功能方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）
BMW X3 xDrive30i豪華運動版搭載TwinPower Turbo直列四缸汽油引擎，252匹最大馬力，及運動化8速手自排變速箱，從靜止加速至100km／h僅需6.3秒。（陳大任攝）
BMW X3全車系將自動停車輔助系統列為標準配備，X3 xDrive30i豪華運動版更標配360度環景輔助攝影及遠端3D監控功能。（陳大任攝）
BMW X3 xDrive30i豪華運動版中控台下方置物空間附有USB插孔，鑰匙也有專屬位置，因配備Comfort Access免鑰匙系統及電動尾門啟閉系統，可提供更人性化的便利操作。（陳大任攝）
BMW X3 xDrive30i豪華運動版後座椅背可依照40：20：40的比例向前傾倒，使車室空間擁有高度靈活性，行李廂空間更可自550公升擴增至1600公升。（陳大任攝）
BMW X3 xDrive30i豪華運動版將三區恆溫空調系統列為標準配備，除了正副駕駛可分別調整溫度外，後座（如圖）也可單獨進行溫度調節。（陳大任攝）

BMW X3去年一口氣推出xDrive20i、xDrive20d、xDrive30i及首度導入M Performance車型X3 M40i等多款選擇，這次試駕X3 xDrive30i豪華運動版配備首見於X3上的Luxury Line風格套件，以鍍鉻材質打造的水箱護罩、下護板、下氣壩飾條、車側飾條及緞面鋁質窗框，展現截然不同的高雅質感。

X3 xDrive30i豪華運動版配置2.0L引擎，擁有252hp／350Nm最大動力輸出，0-100km／h加速要6.3秒才能達成，而家族新面孔M40i則配置3.0L引擎、360hp／500Nm最大動力，4.8秒即可達成0-100km／h的加速，強悍的性能表現和車格相仿的Mercedes-AMG GLC43 4MATIC頗有較勁的火藥味。

車身尺寸與上一代相比，新一代X3軸距提升5.4cm，修長的引擎蓋搭配短前懸，取得更加均衡的車身比例，在BMW的X車系規畫中，區分為SAC（Sports Activity Coupe）休旅跑車，以及SAV（Sports Activity Vehicle）休旅車兩類，X3是唯一跨兩類的車系，X3 M40i定位在SAC，而X3 xDrive定位在SAV。

X3中央的全新六角型中控台是一大亮點，銀色飾條自駕駛座向外延伸至車門，再環繞整個車室，X3 xDrive30i豪華運動版採用有如北歐家具質樸觸感的Fineline Cove木紋飾板，而X3 xDrive20d運動版、X3 xDrive30i運動版配備黑色高光澤飾板，以營造出搶眼的對比調性，完美詮釋BMW X3的新豪華美學。

(中國時報)

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