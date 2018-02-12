2018年02月12日 04:10 中國時報 陳仁華 文／

羽毛，是翅膀的即興詩，狂言，絮語，即使飄零，都是歌。

女人將男人騙進了文明，自己卻選擇留在荒野。

讓世界淫蕩起來的是，聲音。

有時候，甘願跟一首詩一起被遺棄在一座城市裡。

「你要幾個宇宙，我都給你！」一根沒有寬度的弦，這樣唱著。

午睡，聽到自己的打呼聲，也聽到遠處像是不知誰家的花盆掉落聲。

曬著冬陽的頭皮，什麼也不想，只是冒煙。

不知哪來的皺紋，不知何時爬上了我的臉，不知為何賴著不走了。

火，累了，菸，寂滅。

我的沉默太喧囂，而他的喧囂又太沉默。

已經燒了我兩首詩了，水還不滾，再燒一首吧。

我看著太陽時，太陽遮蔽了太陽。

陌生人突然對我鼓掌，我哭了。

音樂響起，一起孤獨吧。

冬日裡，曬曬太陽，吹吹風，像棵樹，把春天藏在肚子中。

靜靜坐在觀音寺裡，聽龍吐水，一隻猴子。

人是靠天邊彩霞活下來的，不是靠麵包，耶穌是這個意思嗎。

真正喜歡一個句子，沒來由地喜歡。

埋葬了一隻沒等到春天的小蝴蝶。

記帳時，忽然想起，我不是來記帳的。

人生，就是來給空無下標題的。

我寫了很多等著被我刪掉的詩，詩寫了很多等著被詩刪掉的我。

觀音留人聽雨，離開時，一肚子雨聲。

老婆閉關中，櫻花也閉關中。

冬日，更愛散步，頭嫌天冷，天嫌頭冷，而腳底與地心一路相互取暖。

昨天被公狗集體求歡的母狗，今天，悠哉側躺在停車場上，像楊貴妃做著日光浴。

詩在走路，路在走詩，而我，完全被晾在一旁了。

在春天撲上母狗前，公狗都是白忙。

漢字的命運，永遠流浪的逗號。

霧中吃橘子，只有我跟橘子知道，我們都很甜。

天漸亮，觀音寺裡，守夜警衛坐著睡著了，也是座菩薩。

夏天後悔沒好好過春天，秋天後悔沒好好過夏天，冬天後悔沒好好過秋天，而春天，永遠只會讓人後悔。

雨聲，一定是我出生到人間第一個聽到的聲音，所以，即使在家中聽到雨聲，還是想回家。

看著人們的背影，不管是誰的，不知怎地，眼淚就流了下來。

日本人以能藏為美，甚至可以把溫度藏進了一切冷冰冰的器皿中。

對著茫茫的天，我舉起了香，香舉起了我，一起燒吧，都燒還給天。

到觀音寺來聽雨吧，你會聽到，一聲就是一生。

直道而行的韓國人，坦率到可以用舌頭演戲。

面容的單位，是一張？一尊？一捧？溢出的一捧。

最早的神，是來無影去無蹤的動詞，後來變成眾人膜拜的名詞，現在成了標籤大小的形容詞。

樹，開過花了，樹，又甘於等待了，樹就是等待。

是文字在流浪，還是我在流浪，漸漸，搞不清了。

雨停了，眾鳥都出來曬棉被了。

嚴冬正要開始，野狗已經發春，唉，如何熬過這個冬天。

跑步到了觀音寺前，遇神明過街相訪，天公見佛祖，噹！人間，噹！神間。

無端地，我想起了你，無端地，你想起了誰。

詩從不論斷，是詩，就不會有句點。

走，走到戶外，讓陽光舔我的黑，我的暗，沒錯，是我，讓太陽變得更亮更光。

寒流來襲之際，上理髮院，推光了頭，像棵樹落光葉子，裝出準備穿越冬天的樣子。

跑步來到了觀音寺，觀音面前，我的頭正冒著煙，不必燒香，我就是一炷香了。

詩，永遠熟不了，飯，早涼了。

我要上路了，給，就給我一個句子，讓我一路上記得住的句子。

喜鵲叫了，沒有過錯，只有錯過，喜鵲叫了。

笑一個吧，每天錯身而過的皺眉少女，我把我滑稽的一生獻給你。

詩人臥軌，詩人自沉，詩人仰藥自盡，詩人自瘋於塔樓，但，詩活了下來。

一不小心，把詩記入帳簿了，詩，果真是混帳東西。

伸手不打笑臉人？不，伸手不打任何的臉，敵人的臉。

我把你的詩集平放桌上，但我怎樣也擺不平你的靈魂，或許，風可以。

大人，以鹿為馬，孩子，以夢為馬，大人讓人流血，孩子讓人流淚。

我們沒在寫詩，是詩在寫詩，我們說好了，別再自稱詩人，那真的太丟人。

詩在寫詩，甚至是故事在說故事，主導劇情的，不是人，是貓，薛定諤的貓。

演員，知道有鏡頭在看著自己，人，也知道有什麼在看著自己。

我喜歡的是散步，但直到最近，我才體會到，跑步是散步的前戲。

我，跑步，詩，散步，我是在替詩助跑，我是詩的前戲。

寒流快過了，櫻花快出關了，親愛的妻子也快開花了。

永遠是跑在自己的前頭，永遠是把自己留在後頭。

只有葛飾北齋，可以把神奈川的浪打上富士山的山頂，只有詩，可以叫哲學閉嘴。

在開端之前，什麼都沒有，只有沒來由的詩。

朋友，你今天上了我靈魂的封面，在什麼都看不見的無月之夜。

我的句子，一條近乎乾涸的小河，但記住了每一張飲水於此的動物的臉。

流落在某個都市的某個地下室中的某個不知所云。

寫給以後的機器人：你的臉是偷來的，而我的臉是路過陌生人送來的。

一瓶冒泡的水陪著一個迷惑的人，一個人，等著冒泡，一瓶水，等著開悟。

速食店裡，你走了進來，在我的背後坐下，看著我的背，你是看到了僧人面壁的壁，還是以色列人哭牆的牆。

腳步聲過來了……不是你。

湖在看著天在看湖，湖看到自己了。

牽起你的手，就是一首歌了。

鴿子啊，我在等我的前世，你在等你的來生嗎。

哲學家從不懷疑自己的懷疑：難道他騎的馬不是一隻木馬嗎，而且還是夢中的那隻。

橘子剝開了我，找不到我的種子在哪。

在等義大利麵熟的時候，我在你胸前抓到了一隻鴿子，咕咕咕，我開心地叫了。

真正的旅行，你隨身帶的是心事，不是行李。

阿公帶阿嬤逛觀音寺，阿公愛看石頭，阿嬤愛看花，阿公前世是賈寶玉，阿嬤是林黛玉。

丟書的速度等於買書的速度，世界平衡了。

歌，感覺就在前方了，歌，感覺就在後方了，歌，感覺就是我了。

風，傳來腳步聲，風，舔去腳步聲。

很複雜很複雜的我，想寫，很簡單很簡單的詩。

我喜歡跑步完沖熱水澡後的鬍子，柔柔軟軟的，好像我真的馴服了自己。

動一動身體，就會滾落出一首詩。

在你的笑點和我的哭點之間，別裝懂。

瞧，我用標題射中的那隻鹿。

壁虎出現了，房間角落的非洲鼓，在想念某雙手了。

打開一本詩集，只為了聽，那個腳步聲。

我們的眼睛，從沒在看，我們的眼睛，只是在解釋，一直在向自己解釋。

貪杯的是杯，不是人。

床上，冷戰的兩人，到最後，只剩腳尖在溝通了。

橘子的滋味，醒了。

從舞台背面看，那也是一個舞台啊。

騎完腳踏車，靜靜坐著，享受風還騎著我的感覺。

與一隻黑狗擦身而過，交換了心事，牠餓我的，我餓牠的。

觀音山上，去年的夢，風乾在殘留的蜘蛛網上。

那張臉，網內網外都沒有路。

在兩個夢之間，櫻花開了。

(中國時報)