羽毛，是翅膀的即興詩，狂言，絮語，即使飄零，都是歌。
女人將男人騙進了文明，自己卻選擇留在荒野。
讓世界淫蕩起來的是，聲音。
有時候，甘願跟一首詩一起被遺棄在一座城市裡。
「你要幾個宇宙，我都給你！」一根沒有寬度的弦，這樣唱著。
午睡，聽到自己的打呼聲，也聽到遠處像是不知誰家的花盆掉落聲。
曬著冬陽的頭皮，什麼也不想，只是冒煙。
不知哪來的皺紋，不知何時爬上了我的臉，不知為何賴著不走了。
火，累了，菸，寂滅。
我的沉默太喧囂，而他的喧囂又太沉默。
已經燒了我兩首詩了，水還不滾，再燒一首吧。
我看著太陽時，太陽遮蔽了太陽。
陌生人突然對我鼓掌，我哭了。
音樂響起，一起孤獨吧。
冬日裡，曬曬太陽，吹吹風，像棵樹，把春天藏在肚子中。
靜靜坐在觀音寺裡，聽龍吐水，一隻猴子。
人是靠天邊彩霞活下來的，不是靠麵包，耶穌是這個意思嗎。
真正喜歡一個句子，沒來由地喜歡。
埋葬了一隻沒等到春天的小蝴蝶。
記帳時，忽然想起，我不是來記帳的。
人生，就是來給空無下標題的。
我寫了很多等著被我刪掉的詩，詩寫了很多等著被詩刪掉的我。
觀音留人聽雨，離開時，一肚子雨聲。
老婆閉關中，櫻花也閉關中。
冬日，更愛散步，頭嫌天冷，天嫌頭冷，而腳底與地心一路相互取暖。
昨天被公狗集體求歡的母狗，今天，悠哉側躺在停車場上，像楊貴妃做著日光浴。
詩在走路，路在走詩，而我，完全被晾在一旁了。
在春天撲上母狗前，公狗都是白忙。
漢字的命運，永遠流浪的逗號。
霧中吃橘子，只有我跟橘子知道，我們都很甜。
天漸亮，觀音寺裡，守夜警衛坐著睡著了，也是座菩薩。
夏天後悔沒好好過春天，秋天後悔沒好好過夏天，冬天後悔沒好好過秋天，而春天，永遠只會讓人後悔。
雨聲，一定是我出生到人間第一個聽到的聲音，所以，即使在家中聽到雨聲，還是想回家。
看著人們的背影，不管是誰的，不知怎地，眼淚就流了下來。
日本人以能藏為美，甚至可以把溫度藏進了一切冷冰冰的器皿中。
對著茫茫的天，我舉起了香，香舉起了我，一起燒吧，都燒還給天。
到觀音寺來聽雨吧，你會聽到，一聲就是一生。
直道而行的韓國人，坦率到可以用舌頭演戲。
面容的單位，是一張？一尊？一捧？溢出的一捧。
最早的神，是來無影去無蹤的動詞，後來變成眾人膜拜的名詞，現在成了標籤大小的形容詞。
樹，開過花了，樹，又甘於等待了，樹就是等待。
是文字在流浪，還是我在流浪，漸漸，搞不清了。
雨停了，眾鳥都出來曬棉被了。
嚴冬正要開始，野狗已經發春，唉，如何熬過這個冬天。
跑步到了觀音寺前，遇神明過街相訪，天公見佛祖，噹！人間，噹！神間。
無端地，我想起了你，無端地，你想起了誰。
詩從不論斷，是詩，就不會有句點。
走，走到戶外，讓陽光舔我的黑，我的暗，沒錯，是我，讓太陽變得更亮更光。
寒流來襲之際，上理髮院，推光了頭，像棵樹落光葉子，裝出準備穿越冬天的樣子。
跑步來到了觀音寺，觀音面前，我的頭正冒著煙，不必燒香，我就是一炷香了。
詩，永遠熟不了，飯，早涼了。
我要上路了，給，就給我一個句子，讓我一路上記得住的句子。
喜鵲叫了，沒有過錯，只有錯過，喜鵲叫了。
笑一個吧，每天錯身而過的皺眉少女，我把我滑稽的一生獻給你。
詩人臥軌，詩人自沉，詩人仰藥自盡，詩人自瘋於塔樓，但，詩活了下來。
一不小心，把詩記入帳簿了，詩，果真是混帳東西。
伸手不打笑臉人？不，伸手不打任何的臉，敵人的臉。
我把你的詩集平放桌上，但我怎樣也擺不平你的靈魂，或許，風可以。
大人，以鹿為馬，孩子，以夢為馬，大人讓人流血，孩子讓人流淚。
我們沒在寫詩，是詩在寫詩，我們說好了，別再自稱詩人，那真的太丟人。
詩在寫詩，甚至是故事在說故事，主導劇情的，不是人，是貓，薛定諤的貓。
演員，知道有鏡頭在看著自己，人，也知道有什麼在看著自己。
我喜歡的是散步，但直到最近，我才體會到，跑步是散步的前戲。
我，跑步，詩，散步，我是在替詩助跑，我是詩的前戲。
寒流快過了，櫻花快出關了，親愛的妻子也快開花了。
永遠是跑在自己的前頭，永遠是把自己留在後頭。
只有葛飾北齋，可以把神奈川的浪打上富士山的山頂，只有詩，可以叫哲學閉嘴。
在開端之前，什麼都沒有，只有沒來由的詩。
朋友，你今天上了我靈魂的封面，在什麼都看不見的無月之夜。
我的句子，一條近乎乾涸的小河，但記住了每一張飲水於此的動物的臉。
流落在某個都市的某個地下室中的某個不知所云。
寫給以後的機器人：你的臉是偷來的，而我的臉是路過陌生人送來的。
一瓶冒泡的水陪著一個迷惑的人，一個人，等著冒泡，一瓶水，等著開悟。
速食店裡，你走了進來，在我的背後坐下，看著我的背，你是看到了僧人面壁的壁，還是以色列人哭牆的牆。
腳步聲過來了……不是你。
湖在看著天在看湖，湖看到自己了。
牽起你的手，就是一首歌了。
鴿子啊，我在等我的前世，你在等你的來生嗎。
哲學家從不懷疑自己的懷疑：難道他騎的馬不是一隻木馬嗎，而且還是夢中的那隻。
橘子剝開了我，找不到我的種子在哪。
在等義大利麵熟的時候，我在你胸前抓到了一隻鴿子，咕咕咕，我開心地叫了。
真正的旅行，你隨身帶的是心事，不是行李。
阿公帶阿嬤逛觀音寺，阿公愛看石頭，阿嬤愛看花，阿公前世是賈寶玉，阿嬤是林黛玉。
丟書的速度等於買書的速度，世界平衡了。
歌，感覺就在前方了，歌，感覺就在後方了，歌，感覺就是我了。
風，傳來腳步聲，風，舔去腳步聲。
很複雜很複雜的我，想寫，很簡單很簡單的詩。
我喜歡跑步完沖熱水澡後的鬍子，柔柔軟軟的，好像我真的馴服了自己。
動一動身體，就會滾落出一首詩。
在你的笑點和我的哭點之間，別裝懂。
瞧，我用標題射中的那隻鹿。
壁虎出現了，房間角落的非洲鼓，在想念某雙手了。
打開一本詩集，只為了聽，那個腳步聲。
我們的眼睛，從沒在看，我們的眼睛，只是在解釋，一直在向自己解釋。
貪杯的是杯，不是人。
床上，冷戰的兩人，到最後，只剩腳尖在溝通了。
橘子的滋味，醒了。
從舞台背面看，那也是一個舞台啊。
騎完腳踏車，靜靜坐著，享受風還騎著我的感覺。
與一隻黑狗擦身而過，交換了心事，牠餓我的，我餓牠的。
觀音山上，去年的夢，風乾在殘留的蜘蛛網上。
那張臉，網內網外都沒有路。
在兩個夢之間，櫻花開了。
(中國時報)