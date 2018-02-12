2018年02月12日 04:10 中國時報 鄭順聰

修遠披上大衣，鑰匙插入孔中，一啟動，油門即飆至極速。

摩托車沿著山路往上，進入小森林，插天的蒼木盤根緊抓斜坡，展開樹冠聯袂讓這處轉彎茂然成敻古之幽然。整座柴山與西子灣匿著許多如這般的彎道，修遠仍未摸透，仍待探索，需要時間探索，仍未熟悉，但人已在其中了。

所以他飆速，想飆破青澀，在盤曲的山路將速度飆至極限，失落挫折是他的燃料，在這處小森林猛然轉彎，對向的騎士感覺不對勁，一台一台躲得遠遠的。

深冬的高雄在極速中逼出了苦寒，修遠將頭埋在車首之後，從高處的女生宿舍Ｌ棟飆速而下，飆過輕浮男女的戲語調笑，將鳳頭鸚鵡與學院的優雅拋在後頭，隨即逼近活動中心，在三岔路口猛然轉向濱海道，鐵籠內的孔雀憩息著，羽眼全闔上，修遠衝過傳說，衝過西子灣海灘，沿著礁石與消坡塊飆速，衝出學校大門口。

高中時期的情愫仍殘留著，現實敲醒了修遠，他已在大學，在自由奔放的山海之間，懵懵懂懂被捲入俗世塵情的漩渦，撞上第一塊礁石，痛，是不太痛，有瘀青浮現。

觀光客在大門口就著海岸拍照，爬坡往崖頂的廟宇，拱券洋宅在荒煙蔓草中廢棄著。修遠轉了個大彎，彎入山崖夾峙的隘口，遠從世界各地航行而來的船隻由此進入內港，修遠也翻至西子灣的背面，順著連海道路，來到柴山與高雄港環抱的哈瑪星，百年前填海造陸的埋立地。滿山冬枯的鳳凰樹在側，另一側是方形的船渠，修遠順著順著繞了個圈來到渡船頭，零錢投入，摩托車騎上船，往旗津而去。

寬厚的水體承載著，渡輪撥開水面，緩緩航向對岸，海風與鐵藍色的壯闊修遠感受不到，他只感到疲憊，隨著渡輪的起伏，不斷質問自己：「這，就是青春嗎？這，就是愛情嗎？」

船靠岸，修遠飆輪直行，穿越天后宮與海產店市街，放任自己在荒枯的海岸公路肆行，行過木麻黃與公墓，行過破舊聚落與廟宇龐巨如艦，自北徂南，由南向北，來來回回，消耗油料，消耗失落與挫折。（待續）

(中國時報)