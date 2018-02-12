2018年02月12日 04:10 中國時報 神隱

老者又指著身後的人，「你再看清楚些。」這時我才看見，這谷中之人，所有人的額上，都刺著跟老者額上一模一樣的字，或深或淺，無一例外，但似乎此刻眾人同仇敵慨，這字的顏色特別的明顯，從淡青色轉為深茶色，隨著憤怒情緒的高漲，有些人的刺青甚至冒出血來，而且血流如注。

和尚身子微顫一下，顯然也被這樣的深仇大恨所震動，不過他馬上穩住心緒，臉上依舊綻著笑容，「各位稍安，小僧與這位大聖人、大國師，可說一點關係也沒有，只怪小僧行事魯莽，勾起諸位好漢不好的回憶，但不知諸位信不信得過我，容我為各位施點小手術，不痛的，可以嗎？」

老者有些狐疑，但很快點點頭，和尚對我示意，之後便笑盈盈的帶著我穿梭在眾人之間，我們很快將準備好的符紙貼在眾人的右肩上，這動作看似簡單，卻也耗費了許多時間，我明白這動作要是能施在人的額上，效果會更佳，但一來雙方對峙的氣氛依然高漲，這動作會讓受者有防衛之心，若只貼在肩上，則較教人心安，至少不會予人上對下的施捨之感。

就這樣做了些苦功夫，很神奇的，果真降服了眾人的怒氣，主要是眾人在彼此的臉上看到了明顯的改變，你的刺青不見了，我的也不見了，這多年來的恥辱，竟教一位其貌不揚的年輕僧侶所除，心情不禁大好。（待續）

(中國時報)