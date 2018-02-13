一起救花蓮 10元也可以！小四生捐獎學金

2018年02月13日 04:10 中國時報 許家寧 、 楊漢聲 、 柯伶穎 、 廖志晃 、 楊樹煌 、 蔡浩祥 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮學子動員，前往車站協助搬運賑災物資。（慈濟大學提供）

全聯捐贈物資給收容中心。（全聯提供）

芳和國中9年1班學生義賣愛心春聯，一日所得捐給花蓮災區。（芳和國中提供）

花蓮大地震導致多棟建築物傾斜或倒塌，各界紛紛伸出援手，協助花蓮當地的災民重建，其中有不少感人故事。台北市大同國小就有一對姊妹捐出了自己的獎學金1000元，希望能拋磚引玉，讓大家一起幫助花蓮的災民，令人感動。

震災捐款累計7.5億

花蓮縣救災群組內傳開一封信，署名給「傅縣長伯伯」，該對陳姓姊妹將1000元獎學金裝在信封袋寄給花蓮縣長傅崐萁，信上寫道，「因花蓮地震，我把獎學金1000元捐拋磚引玉救災用，希望全省同學能10塊、100塊捐給花蓮縣政府救災用。」雖然金額不多，但小朋友的心意，讓傅崐萁看了直言，「很感動！」

「你們對花蓮的愛，縣長伯伯收到了！」傅崐萁指出，6日強震造成花蓮建物傾斜坍塌、多人死傷，災情慘重，感謝國內外善心人士關心花蓮災後重建工作，縣府震災捐款累計達到7億5000萬元，幫助災民重建家園。

駐台陸媒捐款15萬元

福建東南衛視主持人、駐台記者葉青林才結束花蓮震災採訪的，即號召駐台陸媒捐款新台幣15萬元賑災。葉青林表示，看到搜救隊努力搶救，並且對罹難者說：「對不起，我們來晚了」、「弟弟，我們來接你回家了」，無疑是他媒體生涯中最感動的採訪之一，他坦言那個時刻「兩岸不分台灣、大陸，只有真情流露。」

傅崐萁說，花蓮強震以來各界捐款、募集物資賑災，像是台中市大甲一名回收阿嬤在地震發生後得知網友募集物資到花蓮，用回收車載著2箱泡麵堅持捐贈到災區。南投家庭照顧者關懷協會居家服務員，每人捐款100元，集資3萬元義助花蓮縣賑災。因為有許多像陳小妹妹、回收阿嬤與居服員的祝福，給了重建團隊強大的力量！

回收嬤送泡麵到災區

縣府試圖聯絡感謝信封署名台北市大同國小的陳小妹，但同學及家長為善不欲人知，低調不願受訪；大同國小校長陳顯榮代為轉述，陳小妹現在就讀北市大同國小4年級，會想捐款，主要是因從電視上看到災情，主動向長輩說想要捐款。

地震發生後2天，陳小妹就將教育局頒發給她的1000元獎學金捐給花蓮，由爺爺帶她與就讀幼兒園的妹妹一起到郵局，以掛號信方式親筆寄給傅崐萁，盼能為震災盡一份心力。陳顯榮說，導師也誇獎陳小朋友平常表現很乖巧、熱心助人，消息傳出後學校也感到開心。

傅崐萁也向在花蓮震災過程中提供援助的志工及善心人士致上最誠摯謝意，由於目前捐助善款距離災區重建至少需要20億元仍有一段差距，還要繼續努力，也期盼中央衛生福利部為花蓮震災成立的賑災專戶善款，也能盡快轉交花蓮縣政府來統籌運用。

(中國時報)