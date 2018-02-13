陳慶男遭求刑30年 併科10億

2018年02月13日 04:10 中國時報 曹明正 、 李義 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

董事長陳慶男遭求刑30年。（本報資料照片）

高雄地檢署偵辦慶富造船獵雷艦案12日偵結，依違反《銀行法》等罪嫌，起訴董事長陳慶男、董娘陳盧昭霞、次子副董陳偉志及執行長簡良鑑、顧問李維峰等5人，認定共向銀行詐得美金2.02億元，對陳等人具體求刑30年至20年，併科罰金台幣10億至6億元。藍委呂玉玲質疑，檢舉錄音曝光，總統府配合圓謊，以「查無不法」結案，顯示「民進黨已重新定義弊案的意義」。

執行長僅涉詐貸 求刑較輕

雄檢認為，陳慶男、簡良鑑及陳偉志3人犯後未完整交代款項流向，且海軍籌備獵雷艦案歷經10餘年，因而付諸流水，雖沒任何損失，但聯貸銀行團則受損131億餘元，因此對陳慶男具體求刑30年、併科罰金10億元，陳偉志25年、併科罰金6億元，簡良鑑20年、併科罰金3億元。

檢方指出，陳慶男父子共詐貸7次，因父子關係，陳慶男居主導地位，陳偉志到案後最先自白犯行，考量他犯行及犯後態度等，求刑輕於其父，至於簡良鑑，檢方認定他僅參與3次詐貸，因此求刑在3人之中較輕。

被影射幫忙喬錢的前總統府新南向辦公室主任、外貿協會董事長黃志芳，喬聯貸的前總統府副祕書長熊光華、前行政院祕書長簡太郎，及興達港喬地的前高巿府海洋局長王端仁和軍方人士，檢方查無不法均簽結。

前海洋局長等人 查無不法結案

檢方調查，陳慶男父子及董娘陳盧昭霞，為向銀行申辦獵雷艦聯貸，自2014年11月起，先後4次虛偽辦理增資，慶富公司實收資本額從5億3000萬元增為40億元，已觸犯《公司法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書等罪。

陳慶男父子及簡良鑑等3人，為向銀行取得過渡性融資貸款，並於聯貸後向銀行團詐取建造專戶的購料周轉金，由陳偉志成立AZ、OK、HS、L3等境外紙上公司，與慶富公司簽訂虛偽合約，以不實商業發票，向一銀等行庫詐貸。

經查，陳慶男3人以過渡性融資、不實購料證明等向聯貸銀行團共詐得台幣63億3966萬餘元。顧問李維峰因出借個人帳戶，供陳偉志藏錢、製造斷點，涉犯洗錢。慶富造船、慶洋投資及慶 豸聹 3公司，則均犯修正前《洗錢防制法》。

藍委呂玉玲質疑，高雄市海洋局長王端仁大膽喬標案，錄音檢舉指證歷歷，最後卻查無不法，民進黨已重新定義弊案。

(中國時報)