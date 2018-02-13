慶富詐貸63億 60億拿來自用！投資失利？賭輸？21億未查清就結案

雄檢偵辦慶富涉詐貸和洗錢等案偵結，檢方依詐欺、背信、偽造文書和違反銀行法等罪嫌，起訴陳慶男等5人。（本報資料照片）

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中國時報
／高雄報導
陳慶男妻子陳盧昭霞。（本報資料照片）
慶富詐貸案資金流向說明
陳慶男兒子陳偉志。（本報資料照片）
慶富獵雷艦案事件簿

慶富詐貸金流向何方？雄檢查出慶富自聯貸授信銀行團詐貸的金額為1億3433萬餘元美金（另向其他銀行詐貸過渡性融資6766萬美金，合計約63億台幣），只有856萬美金（約2億5000萬台幣）用於獵雷艦製造，其他的錢，1340萬美金投資大陸，4850萬美金還給銀行，另有7243萬美金，根本不知藏在哪裡？外傳是投資大陸生意失利或豪賭輸錢壓垮，但檢方僅以懷疑被陳慶男父子另做其他使用，並未查個水落石出就結案。

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僅856萬美金用在造艦

檢方調查，慶富有2筆共1340萬美金，約合新台幣4億200萬元，拿去大陸投資。檢調查出慶富在2015年1月27日匯款1256萬美金至人頭公司「AZ」設於澳門的澳門國際銀行帳戶，陳偉志2天後從該帳戶匯款856萬美金給美國LM公司，這筆錢是唯一用在獵雷艦造案。

剩下400萬美金，分別有兩筆各100萬美金，於2015年2月3日及15日，從AZ帳戶內匯款到名為「CHINA CITY INVESTMENT GROUP LIMITED」（中國城巿投資公司）帳戶，後來被用來當做薪資，發放給在福建雲霄縣慶富光電學院興建工程的工人。剩下的200萬美金，則匯到陳偉志開設的另家人頭公司「QD」。

此外，慶富造船於2016年5月間向聯貸銀行團詐貸1655萬5000美金後，先匯至人頭公司「HS」的澳門國際銀行帳戶內，同年月底，自HS匯1140萬美金到AZ公司帳戶。

4850萬美金還給銀行

檢調發現，同年7月，AZ將這筆1140萬美金當做貨款，匯到大陸地區的「Fujian Mawei Shipbuilding Ltd.」（福建馬尾造船公司）帳戶內，雖然該公司是造船公司，建造的船舶與獵雷艦無關。

而按照陳慶男的供詞，標得獵雷艦，尚未找到聯貸銀行前，因要給國防部履約保證金及支付技術協助廠商高額費用，因此有向「民間」借錢，依之前受訪所講，金額約1億元，聯貸過了，將騙銀行的錢拿去還欠款。

檢方調查，慶富向銀行團詐得1億3433萬美金後，除了進到公司帳戶，也匯往L3、OK、HS、AZ、QY等新加坡、澳門、香港等境外人頭公司，用來償還銀行借款或投資大陸，而最後供集團或陳慶男父子使用的多達7243萬美金，匯到境外後難以清查去向，多數錢不知流向哪裡？

(中國時報)

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