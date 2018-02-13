軍方未圖利 疑點兒戲般了結

2018年02月13日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

海軍採購獵雷艦案，在行政院公布調查報告後，蔡英文總統下令國防部「儘速懲處、坦蕩調查」，軍方因此懲處12將領、11校級軍官。檢方12日簽結，認定不管當時軍方辦理或者慶富造船履約都沒有包庇或貪贓枉法，也沒有圖利慶富，一場驚天動地的獵雷艦採購弊案疑雲，就如同兒戲般了結。

當初慶富二公子陳偉志在前高巿府海洋局長王端仁喬地錄音檔中，大言不慚提到，他到總統府溝通後，不到2天海軍錢就下來了，讓人懷疑海軍撥付第3期共24億元預付款過程受到政治壓力，只好提前給錢。

不過雄檢調查後，認為慶富確於2016年9月27日完成獵雷艦首艦船殼脫模，並於同年10月間函請海軍依約給付第3期工程款，國防部為免後續履約爭議，於是依契約，簽擬依進度付款的意見陳報海軍司令黃曙光後核准。

至於當初放寬投標廠商的財力資格，從標金的1／10到1／200，是因如依政府採購法及相關子法規定，國內將只有台船1家符合，因此經內部評估及法律顧問提出意見後，決定放寬。放寬戰系輸出許可期限，也是因怕條件過苛，恐無人投標才決定。

而被認為疑點重重的評選過程，雄檢發現第2次評選會議共有5名評委未出席，經傳喚後均已說明是個人因素沒到場，而到場的8名評委，調查局洗錢防制處針對他們及親屬51人就名下帳戶清查，確定未有異常金流，評分也依個人專業做出判斷。

評選結果為何是慶富得標？檢方調查後發現，當時參與投標的台船與慶富在出席的8位評委中以4：4打平，所以抽籤決定。

雖然以抽籤決定350億的採購案看似兒戲，但評選須知規定就是這樣，一開始雙方先抽抽籤順序，由台船抽中第1，抽出來的結果卻是「序位2」，結果由慶富中籤，只能說當時運氣站在慶富那一邊。

另慶富公司延後取得美國LM（洛馬）公司的戰系輸出許可，海軍實質查證後，認為當時因有觸及大陸及美國關係情勢的考量，但確認輸出許可只是延後，不是不能取得，所以以裁罰促請慶富完成合約所訂要件。

至於採購的戰系，一度被懷疑來自香港，違反國防部「不允許大陸地區廠商或其產品或勞務參與」的採購規定，但經查明，確定是慶富為詐貸，而向香港人頭公司簽訂的不實採購契約，並沒來自大陸的設備。

(中國時報)