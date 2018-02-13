銀行沒背信 缺失一語帶過

2018年02月13日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

行政院去年公布獵雷艦弊案調查報告時，副院長施俊吉說「一銀就像打開金庫，讓慶富搬錢」，慶富陸續肆無忌憚地向各家銀行詐貸63億餘元。但高雄地檢署簽結認為，一銀決定承作聯貸並無刑事上不法，是否有民事或行政責任，必須由主管機關依法認定，行庫放貸權責的缺失，檢方一語帶過。

當時外傳前行政院祕書長簡太郎2次替慶富召開協調會「喬」聯貸，檢方曾傳他出庭，不過檢方最後「認證」，簡確實是「為民服務」，甚至在召開第2次協調會前，一銀已通過主辦聯貸案，顯見無黨政介入。

至於行政院認為一銀在評估慶富財力、履約能力及貸後管理上有明顯疏失，一銀董事長蔡慶年因此下台。雄檢調查後認為，一銀高雄分行在2015年10月6日向總行提案申請主辦獵雷艦案205億聯貸案後，是經總行授信審議後，常務董事會決議才通過。

檢方認為，205億的聯貸案不可能隻手遮天，且一銀在承辦過程中，雖從高雄分行提出到常務董事會決議通過只有10天，但經內部層層審核，並以合議制共同做成決議，經傳喚前董事長蔡慶年等人後，認定無人謀不臧。

對於慶富以假發票詐貸，一銀是否有貸後管理上的疏失？檢方認為聯貸合約的當事人只有聯貸銀行團與慶富，一銀雖為管理銀行，但與海軍並沒簽訂第三方契約，跟軍方也沒聯繫窗口，無法查核發票真實性。

檢方也認為，慶富以事涉國防機密，不便告知獵雷艦供應商名單為理由，使一銀無從求證合約、商業發票的真實性，尚難要求相關人員就此部分應負刑責，至於內控上的疏失，金管會已依《銀行法》對一銀核處1000萬罰鍰。其他民事、行政責任則需由主管機關認定。

檢方認為，要不是慶富以不實的商業發票向銀行詐貸，獵雷艦應能持續建造，也不至於因為構成違約，而遭國防部、聯貸銀行團解除合約，實難以「結果論」評斷銀行人員在處理獵雷艦聯貸案，有損害銀行利益之背信犯行，因此當初10萬元交保的刁姓經理，不起訴處分。

(中國時報)