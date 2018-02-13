慶富獵雷艦案偵結 起訴5人》新聞透視－調查沒上限 卻像秀下限

獵雷艦採購案 軍方今宣布已與慶富正式解約。(資料照片，慶富提供）

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中國時報

慶富獵雷艦弊案偵結，相較於偵辦之初藍綠互打，爆料影射不斷，連行政院也煞有其事的公布調查報告，但結果卻是回到原點，藍綠高官查無不法，僅認定陳慶男等人共同詐貸，以獵雷艦策畫騙局，偵辦事涉國防武裝建構採購大弊案，卻是雷聲大雨點小。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝說，依銀行法125條之3，犯罪所得達1億元以上，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬至2億以下罰金，檢認定陳慶男父子詐貸7次，以一罪一罰合併對陳慶男求刑最高30年刑期。

雖然檢方對陳慶男下重手，但對照去年11月行政院公布調查報告，副閣揆施俊吉還不護短地說「一銀就像打開金庫，讓慶富搬錢」，重話言猶在耳，但3個月後雄檢所公布的偵結內容，還有16頁QA問答，則更像打臉行政院。

落差這麼大，在於從高巿府前海洋局長王端仁被側錄的錄音檔將興達港喬地講得露骨，慶富副董陳偉志說他到總統府「溝通」，海軍就說有錢了，但檢方一一傳喚被點名的藍綠高官及軍方，結果行政院長賴清德說好的「調查沒有上限」，卻像秀下限。

外界認為，獵雷艦案從得標、聯貸到放款過程疑點重重，而且「不分藍綠」，從「前朝到當朝」、從「中央到地方」，最後結果等於重回去年8月搜索慶富公司，到頭來竟只有詐貸這麼簡單？

套句運動場上評論家說的「得牌純度」、「含金量」，在最高檢專辦黨政高層貪汙舞弊的特偵組廢除後，單靠地方檢察署偵辦錯綜複雜的獵雷艦案，只拿得出這個答案給國人，許多人「懷念」特偵組打貪不手軟，其來有自。

(中國時報)

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