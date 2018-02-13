不造獵雷艦 重創戰力

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中國時報
／台北報導

慶富公司董事長陳慶男、陳偉志父子等5人涉詐貸案，遭檢方起訴並求處重刑，海軍沒有評論，表示尊重司法。一位軍方官員說，不造獵雷艦對海軍戰力影響非常大，不出幾年就會浮現，決策者輕忽不得。

官員說，海軍經過10多年的精簡，該裁的都裁了，留下來的，都是絕對必要的兵力，在這種大幅精簡兵力的情況下，海軍都還留一支掃布雷的艦隊，是有道理的，如果獵雷作戰不重要，艦隊早就砍掉，不會留著不動。

這位官員說，事過境遷審視慶富公司當初找來的義大利廠商與美商洛馬，這兩家生產世界上75％的獵雷艦，慶富得標是應該的；而軍方與慶富訂的合約也太過苛刻，以往不曾與別的廠商訂出如此嚴苛的合約，最後慶富違約，軍方雖無任何金錢損失，但少了6艘新型獵雷艦，戰力的損失是永遠彌補不來的。

國防部已與慶富解約並沒入保證金，至於獵雷艦案後續處理，約還要半年時間，可能方案包括提升現有老舊獵雷艦性能，或是撤案，並另行研製水下無人掃佈雷。

軍方官員說，國軍這次春節巡弋操演，海軍首次以近距離海上布雷、機械掃雷、偵測等實際操演，即代表海軍高度重視水雷作戰。

據了解，立法院月前審查今年度預算時，已全數刪除獵雷艦的預算，至於已造的首艘船體，軍方不準備要回；海軍派駐於義大利廠的監造小組，也會於今年撤回。

(中國時報)

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