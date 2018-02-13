新聞透視－5550萬救花蓮觀光 杯水車薪

2018年02月13日 04:10 中國時報 王思慧

花蓮大地震過後，台鐵東部幹線出現退訂潮，花蓮火車站前知名麻糬店遊客稀落，顯得相當冷清。（許家寧攝）

花蓮縣政府12日舉辦震災聯合追思公祭，家屬眼淚忍不住潰堤。（花蓮縣記者協會提供）

交通部觀光局為振興花蓮觀光，投入5550萬元補助觀光業者，但花蓮觀光根本不是由觀光局「撒錢」就救得起來，根據旅行業者統計，光是今年上半年因花蓮地震損失預估就超過80億元，政府規畫的5億元觀光效益，根本是杯水車薪，應由行政院主導，各部會一起動員，才是治本之道。

總不能永遠補助下去

觀光局雖然受命要救花蓮觀光，但產業這麼大，能否真正幫助小型業者，恐怕要打個問號，尤其陸客又不來，估計花蓮觀光業會更慘，觀光局總不能永遠補助下去。

以2016年觀光局推出的振興國旅補助為例，觀光局提供3億元補助旅行團住宿，結果不到兩個月名額就額滿，立委甚至踢爆經費都被20家旅行社拿走，遊覽車等業者沒獲益，國旅的主要客源─一般自由行旅客，也沒享受到好處，補助僅好到特定業者，無法真的帶動地方觀光，更無法長久。

這一震 1天流失5000萬

花蓮是觀光大縣，超過8成的就業、經濟活動與觀光產業相關，花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪估計這一震以整體退房6成算，1天流失5000萬，若在今年暑假前復甦，旅遊業今年2至6月保守估計至少損失80億產值。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為觀光局挹注5000多萬元力道不夠，因以3000萬元貸款信用保證金看，很多中小企業如旅行社、藝品店等，因資產不足無法申請，業者得不到實際幫助，且振興觀光是要刺激消費，宣傳讓更多人到花蓮觀光、消費，不是只有補助那麼簡單。

正確核心價值 才有幫助

目前花蓮仍有地方停水、道路破損還沒修好，基礎建設尚在恢復中，觀光局的補助，可能只帶來「一次性」旅客，重遊率不高，政府應該要有正確核心價值，要對業者有實質的幫助。

另外，現在國旅都是偏向自由行為主，觀光局根本管不到，只有補助旅行社、辦活動，一般旅客感受不到吸引力，應該要由行政院動員各部會，才能真正宣傳花蓮觀光，帶動旅客前往。

(中國時報)