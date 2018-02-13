商機震光光 近半門市乾脆休息！名店曾記麻糬 業績慘跌8成

花蓮名店「曾記麻糬」。（本報系資料照）

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中國時報
／綜合報導

花蓮歷經67年來最大的地震，重創花蓮觀光業，原本花蓮觀光業者引頸期盼的春節旅遊商機現在全「震光光」，火車、飯店出現退訂潮，業者叫苦連天，就連知名的曾記麻糬業績也大跌8成，近半數門市暫時拉下鐵門休息。

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花蓮近年受陸客銳減，陷入觀光寒冬，再遭強震，更是雪上加霜，受媒體報導災情影響，花蓮被外界視為地震重災區，令人聞之卻步，旅宿業首當其衝，過年期間民宿退房率達9成。

統帥大飯店傾塌，附近民宿也無辜受累，玫瑰花園民宿老闆娘劉玲玲說，地震後陸續湧進退訂電話，傳言「還有更大強震」的說法更讓遊客擔心，不敢來玩，她的民宿訂房全「退光光」，加上統帥進行拆除作業，根本無法做生意。

在花蓮擁有10家門市的曾記麻糬，是在地知名伴手禮名店，曾記麻糬管理部經理崔湘玟指出，受地震影響，來店顧客大幅銳減，主打純手工現做的傳統麻糬的門市生意一落千丈，為了確保產品品質，已1星期沒製作手工麻糬。以往寒假是花蓮觀光旺季，強震過後，餘震又不斷，讓遊客失去信心，不少人擔心落石再崩落，不敢走蘇花公路，地震後每天平均有3到4家門市暫時休業，崔湘玟說，其實花蓮震災只有小面積受傷害，多數已恢復正常生活，但依然沒有遊客敢來。

花蓮縣旅館公會理事長陳義豐大嘆，花蓮成為重大觀光受災區，重建之路不知還要多久﹖當地觀光業者也決定自救，包括翰品酒店總經理唐玉書等人發起「一人一宿愛花蓮」行動和祭出優惠，呼籲遊客以行動支持花蓮，用腳步繼續享受好山好水，幫助花蓮撫平傷痕。

對此，交通部觀光局昨則公布花蓮觀光紓困方案，將投入5550萬元提供企業融資、旅遊團補助等，希望逐步吸引旅客回流，估可為花蓮帶來約5億元的觀光效益，最快農曆年後上路。

(中國時報)

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