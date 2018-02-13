血濃於水 駐台陸媒號召捐款

花蓮大地震有多位陸客傷亡，吸引新華社、廈門衛視、東南衛視等多家陸媒到現場採訪。（黃子明攝）

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中國時報
／台北報導

福建東南衛視主持人、駐台記者葉青林才結束花蓮震災採訪，即號召駐台陸媒捐款新台幣15萬元賑災。葉青林12日受訪表示，本次採訪讓他感受到兩岸同胞面對天災的溫度，當地民眾的溫暖、搜救隊員的認真、志工服務讓他相當難忘，無疑是他媒體生涯中，最感動的採訪之一，「兩岸同胞血濃於水，不是政治口號。」

花蓮大地震一發生就抵達現場的葉青林坦言，許多駐台陸媒對花蓮並不熟悉，行前即透過台灣朋友協助聯絡民宿，當民宿主人得知是陸媒，租了兩部車協助往返統帥、雲翠和慈濟醫院採訪，離開前還堅持不收房費，直說「你們是來幫忙的，我們不收（錢）」。

「這趟花蓮行，除了民宿主人的溫暖，現場服務志工更是24小時不打烊，協助各項工作」，葉青林表示，到花蓮採訪這幾天，有時忙到深夜忘了吃飯，志工還遞上飯糰、薑茶，不斷加油、打氣，讓他感受到兩岸同胞面對天災時的溫度，是不分彼此的。

此外，台灣搜救隊在震災的表現，尤其不到最後一刻絕不放棄，及對罹難者的尊重，也讓葉青林動容。

葉青林表示，畢竟陸媒不像台灣社會線記者一樣有門路，不太了解搜救內容，花蓮消防局、搜救隊不僅耐心接受陸媒詢問，還第一時間把陸媒加入採訪群組，並未區分台灣、大陸媒體。

讓葉青林最感動的是，經搜救隊努力搶救，看到罹難者大體時齊聲說：「對不起，我們來晚了」、「弟弟，我們來接你回家了」，一同鳴笛致哀。他坦言，就在那個時刻，「兩岸不分台灣、大陸，只有真情流露。」

在確定最後兩位罹難者、大樓拆除，離開前葉青林與陸媒同業討論，這趟採訪受到花蓮的照顧，打算籌個5萬元捐出，沒想到同業反應熱烈，最後湊成15萬元。

他透露，接下善款的花蓮縣長傅崐萁承諾，大陸罹難者的撫卹，或因台灣法令無法一視同仁，但不管於法有據無據，都會比照辦理，若政府撫卹金額不夠，他會想辦法用救災款補助，撫卹不分兩岸。

(中國時報)

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