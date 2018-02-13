協助關照陸客 國台辦感謝台灣

2018年02月13日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮震災聯合公祭12日舉行，大陸國台辦發言人安峰山表示，台灣有關方面、花蓮縣政府和救援人員全力開展搜救，對受傷大陸遊客和遇難者家屬給予關照和協助，「我們對此表示感謝，並希望遇難遊客的善後事宜得到妥善處理。」陸委會主委張小月在公祭現場也表示，特別感謝大陸對於此次地震受災民眾、家屬表示的關心慰問。

陪同陸客家屬來台的北京市台辦副主任于鳳英昨也到公祭現場，她表示，感謝所有幫助、救助過陸客及其家屬的人，並向這次震災中所有罹難、傷者表示哀悼，也向災民表示慰問。最後祝福所有台灣同胞，吉祥如意健康。

安峰山昨指出，花蓮強震以來，大陸有關方面和社會各界高度關切。國台辦、海協會等有關方面和北京市、福建省、廣東省等地方第一時間以不同方式向災區同胞表達慰問，對兩岸遇難同胞表示哀悼。他表示，國台辦與台灣有關方面及花蓮縣保持密切聯繫溝通，及時瞭解救災進展情況，協調有關方面做好隨時赴台救援和提供救助設備的準備。大陸有關方面、地方和台資企業也踴躍捐款捐物。據初步統計，已捐助合計約9800萬新台幣。

地震後，江蘇省台辦所屬涉台服務機構日前向花蓮捐款50萬人民幣，並向花蓮縣長傅崐萁發去慰問函，對遇難同胞表示哀悼慰問。昆山市融合慈善基金會也捐款100萬人民幣。

震災共有9名陸客罹難、6名陸客受傷。安峰山表示，國台辦、海協會高度重視，會同公安部、國家旅遊局和有關省市迅速啟動應急機制，迅速核實傷亡人員資訊，緊急開通「綠色通道」，全力協助家屬赴台處理善後事宜。海旅會和北京市台辦還派出工作組陪同家屬赴台。

(中國時報)