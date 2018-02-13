監督善款遭質疑 王清峰很委屈

2018年02月13日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮強震發生後，社會各界的愛心善款陸續湧入，花蓮縣震災專戶累計捐款達7.5億元，縣政府宣布所有捐款交由花蓮震災善款監督委員會，並找來中華紅十字總會長王清峰擔任召集人，加上其他民間公正人士，且每周公布款項使用流向，讓每一筆善款運用公開透明。

由於外界先前對中華紅十字會有質疑，王清峰昨坦言「很委屈」，強調外界對紅十字會的查核都是「零缺失」，所有資料報告都放在網站供外界檢視，擔任監督委員會召集人後，也會秉持公開、公平原則，在符合災民需求，讓每筆善款用在刀口上。

為讓外界了解捐款運用，花蓮縣政府12日上午成立「花蓮縣政府0206震災善款管理及監督委員會」，邀請中華民國紅十字總會長王清峰出任召集人，與15名各界代表共同監督善款支用。縣長傅崐萁強調，所有善款都「專款專用」於災後重建、災民安置。

傅崐萁指出，在第一線的救災工作告一段落後，將展開後續災民安置及重建工作，除了已發放給罹難者每人60萬元、受災戶每戶20萬元慰問金，對於收容所還有400多名無家可歸的災民，也將啟動租金、房屋重建補助，在春節前協助安置至飯店過新年

王清峰表示，所有捐款將交由善款監督委員會處理，每一筆善款全程公開透明，並每周公布一次款項使用流向。

(中國時報)