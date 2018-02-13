是否重蹈2014馬英九政治海嘯》新聞透視－蔡政府 將成民進黨年底最大變數

2018年02月13日 04:10 中國時報 崔慈悌

在中台灣擁有執政優勢的民進黨，這次在縣市長選舉卻未能占盡便宜，無論是台中市長林佳龍，還是彰化縣長魏明谷，民調領先對手幅度都不到6個百分點，顯示中央執政績效不被肯定，負面衝擊已外溢到地方選情。

執政不佳 衝擊地方選情

中央執政因握有豐沛的行政資源，過去透過大力支援地方建設，往往能成為地方執政的助力，前行政院長林全推動前瞻基礎建設，就曾被外界認為是為了今年縣市長選舉，運用資源拉抬民進黨地方選情。

不過這種中央幫地方「打帶跑」的助攻模式，在2014年九合一地方選舉被徹底翻轉，國民黨各地方候選人，受前總統馬英九民調下滑的外溢效應拖累，不僅台北市、台中市等多個執政縣市兵敗如山倒，就連國民黨當時最有人氣的新北市長朱立倫，對戰匆促披掛上陣的民進黨游錫堃，也僅以2萬多票險勝。

不料政治風水輪流轉，原以為具有執政優勢的民進黨，現在也已開始面對中央「帶賽」地方的窘境。

民調下滑 支持度直直落

蔡政府上任後，民調一路下滑，儘管在賴揆上任後，一度拉抬民調往上，但無論是之前台灣民意基金會、美麗島電子報等單位公布的民調，還是昨天發布的台灣競爭力論壇都顯示，蔡英文總統不滿意度都遠大於滿意度，就連民進黨的政黨支持度也迅速下滑，甚至已低於國民黨。

中彰民調 藍綠差距大減

這種對中央執政的不滿，逐漸在地方選舉造成外溢效果，去年下半年被民進黨視為連任選情穩定的台中市長林佳龍和彰化縣長魏明谷，在這次旺旺中時最新民調中，與國民黨對手盧秀燕、王惠美的差距已被大幅追趕到只剩不到6個百分點的危險距離。

儘管林佳龍和魏明谷的民調支持度，與他們在地方上的執政績效有關，但在短時間內從選情穩定到陷入危機，與中央執政績效不佳，民眾將不滿轉嫁到地方絕對相關。

可預見，今年7月年金改革正式上路，民進黨還得面臨另一波軍公教族群的民怨危機，綠營年底的地方選情已與中央的支持度和滿意度緊緊綁在一起，蔡英文究竟會成為民進黨的政治海嘯，還是順風車，得看她未來能否端出讓民眾滿意的成績了。

(中國時報)