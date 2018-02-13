龍燕之爭 支持度只差5.8％

2018年02月13日 04:10 中國時報 盧金足 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

年底台中市長選戰，藍綠決戰中台灣！根據旺旺中時民調中心最新民調顯示，民進黨籍台中市長林佳龍的支持度僅以36.4％小贏國民黨盧秀燕的30.6％，差距只5.8％；看好度，林則大幅領先盧近20％，未表態則高達28.1％。林佳龍表示，選戰還早，會參考各方民調，但仍將以市政為重；盧秀燕說，台中市選民素質很高，會清楚政治人物為地方做了哪些貢獻，繼續為大台中市民謀福利。

台中市長選戰「龍燕之爭」，選民看好誰會當選？林佳龍以43.2％強壓盧秀燕的23.3％，兩者相差19.9％，看好林佳龍會當選的受訪者中，原市區有40.3％表態看好，原縣區45.2，看好盧秀燕的，原市區28.2％，原縣區19.9％。

值得注意的是，林佳龍獲得30％泛藍選民支持，泛綠更有68.9％力挺；盧秀燕在泛藍支持度部分獲52.7%，泛綠只有16.6％，林佳龍看好度占上風。

但也有33.5％受訪者不表態，其中在原市區不表態受訪者有31.5％，原縣區34.9％，距離選舉還有10個月，不少選民仍在觀望藍綠人選的表現。

台中縣市合併多年，原縣市區仍未完全縫合，希望誰當台中市長的支持度顯示，林佳龍為36.4％，盧秀燕30.6％，林佳龍只以5.8％小贏盧秀燕。

自認是泛藍的受訪者，14.2％支持林佳龍，泛綠則有73.5％，盧秀燕在泛藍受訪者，支持度71.3％，泛綠有15.6％，顯現藍綠支持者歸隊，中立選民部分，林佳龍獲33％，盧秀燕獲20.7％支持。

這幾年林佳龍在原縣區深耕，包括成功招商進駐台中港區的三井集團OUTLET，及花博跨后里、外埔及豐原都在原縣區等，林佳龍支持度達39.6％，盧秀燕打出「烏日媳婦」連結原中縣地緣，起步慢支持度26.6％。

但在原市區盧秀燕支持度以36.4％超越林佳龍31.8％，高出4.6％，除了初選效應，盧能見度和討論度提升，在原市區也獲不少支持者認可。

旺旺中時民調中心所做的「台中市長選情調查」，於2月10至11日進行，有效樣本數1010人，在95％信心水準下，抽樣誤差正負3.1個百分點。

(中國時報)